SpaceX запустила спутник связи Intelsat 40e, который заодно будет следить за загрязнением атмосферы

Компания SpaceX вывела на орбиту геостационарный коммерческий спутник связи Intelsat 40e, который обеспечит широкополосное подключение для государственных и корпоративных клиентов в Центральной и Северной Америке. Спутник, разработанный Maxar Technologies, получил и дополнительную нагрузку — принадлежащий NASA модуль Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution (TEMPO) для наблюдений за загрязнениями воздуха.

Старт состоялся утром в пятницу, в 07:30 по московскому времени. Это уже четвёртый полёт для использованной здесь первой ступени ракеты Falcon 9 и, вероятно, её будут использовать и в будущем — она успешно совершила посадку на автономный корабль A Shortfall Of Gravitas в Атлантическом океане через 9 минут после старта. Верхняя ступень доставила Intelsat 40e в точку назначения через 32,5 минуты после запуска.

После этого Intelsat 40e продолжил движение к своей рабочей орбите на высоте порядка 36 тыс. км над земным экватором, откуда и обеспечит связь. Спутник будет находиться в неизменном положении относительно Земли, что позволит TEMPO ежечасно делать снимки, свидетельствующие о загрязнении атмосферы над Северной Америкой. .

TEMPO будет оценивать уровень света в разных диапазонах для распознавания ключевых загрязнителей, включая формальдегид и углекислый газ. Как сообщают в NASA, агентство уже имеет на вооружении схожие инструменты, но главным преимуществом TEMPO является именно постоянное наблюдение с геостационарной орбиты. Кроме того, обеспечено более высокое разрешение, чем способны продемонстрировать другие миссии.

TEMPO разработан компанией Ball Aerospace, и его основная миссия должна продлиться 20 месяцев, но не исключается, что инструмент проработает и дольше. Сам Intelsat 40e оснащён двумя солнечными панелями и должен проработать не менее 15 лет. От сотрудничества с Intelsat выиграют как её патрнёры, так и сам телекоммуникационный бизнес — совместный проект позволяет сократить расходы.

Общая стоимость для NASA составит порядка $210 млн, из них $90 млн пришлись на разработку самого инструмента, а оставшиеся выплачены подрядчикам на разные цели. В NASA также смогут оценить, как сотрудничать с коммерческими космическими проектами наилучшим образом.

Сегодняшний старт стал уже 23-м космическим пуском SpaceX в текущем году, а посадка ступени Falcon 9 стала 184-й для орбитальной ракеты на сегодняшний день.