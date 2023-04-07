Сегодня 09 апреля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда SpaceX запустила спутник связи Intelsat ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX запустила спутник связи Intelsat 40e, который заодно будет следить за загрязнением атмосферы

Компания SpaceX вывела на орбиту геостационарный коммерческий спутник связи Intelsat 40e, который обеспечит широкополосное подключение для государственных и корпоративных клиентов в Центральной и Северной Америке. Спутник, разработанный Maxar Technologies, получил и дополнительную нагрузку — принадлежащий NASA модуль Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution (TEMPO) для наблюдений за загрязнениями воздуха.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Старт состоялся утром в пятницу, в 07:30 по московскому времени. Это уже четвёртый полёт для использованной здесь первой ступени ракеты Falcon 9 и, вероятно, её будут использовать и в будущем — она успешно совершила посадку на автономный корабль A Shortfall Of Gravitas в Атлантическом океане через 9 минут после старта. Верхняя ступень доставила Intelsat 40e в точку назначения через 32,5 минуты после запуска.

После этого Intelsat 40e продолжил движение к своей рабочей орбите на высоте порядка 36 тыс. км над земным экватором, откуда и обеспечит связь. Спутник будет находиться в неизменном положении относительно Земли, что позволит TEMPO ежечасно делать снимки, свидетельствующие о загрязнении атмосферы над Северной Америкой. .

TEMPO будет оценивать уровень света в разных диапазонах для распознавания ключевых загрязнителей, включая формальдегид и углекислый газ. Как сообщают в NASA, агентство уже имеет на вооружении схожие инструменты, но главным преимуществом TEMPO является именно постоянное наблюдение с геостационарной орбиты. Кроме того, обеспечено более высокое разрешение, чем способны продемонстрировать другие миссии.

Источник изображения: Maxar

Источник изображения: Maxar

TEMPO разработан компанией Ball Aerospace, и его основная миссия должна продлиться 20 месяцев, но не исключается, что инструмент проработает и дольше. Сам Intelsat 40e оснащён двумя солнечными панелями и должен проработать не менее 15 лет. От сотрудничества с Intelsat выиграют как её патрнёры, так и сам телекоммуникационный бизнес — совместный проект позволяет сократить расходы.

Общая стоимость для NASA составит порядка $210 млн, из них $90 млн пришлись на разработку самого инструмента, а оставшиеся выплачены подрядчикам на разные цели. В NASA также смогут оценить, как сотрудничать с коммерческими космическими проектами наилучшим образом.

Сегодняшний старт стал уже 23-м космическим пуском SpaceX в текущем году, а посадка ступени Falcon 9 стала 184-й для орбитальной ракеты на сегодняшний день.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел Уран с яркими кольцами и спутниками
NASA назвала астронавтов, которые облетят Луну в 2024 году в рамках миссии Artemis II
Марсоход NASA Perseverance начал сбор образцов на Марсе по новой научной программе
BYD наращивает объёмы поставок электромобилей в 2,4 раза быстрее Tesla
Южнокорейская Hanwha Aerospace намерена составить конкуренцию SpaceX, снизив цену космических пусков на 50 %
Индия провела успешную посадку многоразовой ракеты-носителя RLV LEX
Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, на острие науки, космос, окружающая среда, разработка и производство электроники,
Теги: spacex, nasa, tempo, intelsat, спутник
spacex, nasa, tempo, intelsat, спутник
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22