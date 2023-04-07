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Сотрудников Tesla уличили в распространении записей с камер автомобилей — затронуло даже самого Илона Маска

В период с 2019 по 2022 гг. некоторые сотрудники Tesla в частном порядке через внутренний мессенджер обменивались фотографиями и видеозаписями, сделанными на камеры принадлежащих клиентам автомобилей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на девятерых бывших сотрудников компании.

Источник изображения: tesla.com

Источник изображения: tesla.com

Записи были сделаны на внешние камеры, используемые для работы вспомогательных систем управления машиной. В некоторых случаях клиенты представали в неловких ситуациях: на одном из видео к машине приближался совершенно обнажённый мужчина. Сотрудники делились записями аварий и инцидентов, связанных с агрессивным вождением — например, датированное 2021 годом ДТП, в котором Tesla ехала на высокой скорости по жилому району и сбила ребёнка на велосипеде. Ребёнок отлетел в одну сторону, велосипед — в другую. Видео «как лесной пожар» разлетелось по офису Tesla в калифорнийском Сан-Матео через личные чаты, рассказал бывший сотрудник компании.

Другие изображения скандального характера не носили, например, это были снимки собак и забавные дорожные указатели, которые работники Tesla превращали в мемы, дополняя весёлыми подписями и комментариями, прежде чем кинуть в личный или групповой чат. Производитель электромобилей уверяет клиентов, что «записи с камер остаются анонимными и не связаны с Вами или Вашим автомобилем», но и это, по словам опрошенных Reuters бывших сотрудников компании, не вполне соответствует действительности. Используемая ими на работе программа указывает геопозицию записей — так можно вычислить, где живёт владелец машины.

Камеры, на которые были сделаны записи, используются системой помощи водителю, но активны камеры не только в дороге: некоторые из видео были сняты, когда машина припаркована или вообще выключена, рассказал один из источников. Для работы камеры в таком режиме автопроизводитель несколько лет назад запрашивал специальное разрешение у автовладельцев, но сейчас эти записи уже не делаются. «Мы могли заглядывать в гаражи людей и в их частную собственность. Скажем, в гараже у владельца Tesla есть нечто особенное, и люди, знаете, любят такое постить», — рассказал бывший сотрудник.

Источник изображения: reuters.com

Источник изображения: reuters.com

Около трёх лет назад некоторые работники компании так обнаружили в одном из гаражей уникальную машину — спецверсию спорткара Lotus Esprit, которая якобы превращалась в подводную лодку на съёмках ленты 1977 года «Шпион, который меня любил» о Джеймсе Бонде. Владельцем коллекционного экземпляра оказался сам глава Telsa Илон Маск (Elon Musk), который купил машину за $968 тыс. на аукционе в 2013 году. И непонятно, узнал ли Маск об этом инциденте.

В продолжение расследования журналисты Reuters связались с более чем 300 бывшими сотрудниками Tesla, работавшими в компании в последние девять лет и принимавшими участие в создании системы автопилота. Ответить на вопросы на условиях анонимности согласились более десятка из них. Reuters не удалось получить каких-либо фотографий или видеозаписей с камер клиентских машин — собеседники заявили, что не сохранили их. Не получилось и установить, продолжается ли практика по обмену этими записями во внутреннем мессенджере до сих пор, хотя точно известно, что в прошлом году она встречалась повсеместно. Некоторые из сотрудников заявили, что такое практиковалось исключительно в рабочих целях, а не для развлечений.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tesla, электромобиль, камера
tesla, электромобиль, камера
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