Сотрудников Tesla уличили в распространении записей с камер автомобилей — затронуло даже самого Илона Маска

В период с 2019 по 2022 гг. некоторые сотрудники Tesla в частном порядке через внутренний мессенджер обменивались фотографиями и видеозаписями, сделанными на камеры принадлежащих клиентам автомобилей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на девятерых бывших сотрудников компании.

Записи были сделаны на внешние камеры, используемые для работы вспомогательных систем управления машиной. В некоторых случаях клиенты представали в неловких ситуациях: на одном из видео к машине приближался совершенно обнажённый мужчина. Сотрудники делились записями аварий и инцидентов, связанных с агрессивным вождением — например, датированное 2021 годом ДТП, в котором Tesla ехала на высокой скорости по жилому району и сбила ребёнка на велосипеде. Ребёнок отлетел в одну сторону, велосипед — в другую. Видео «как лесной пожар» разлетелось по офису Tesla в калифорнийском Сан-Матео через личные чаты, рассказал бывший сотрудник компании.

Другие изображения скандального характера не носили, например, это были снимки собак и забавные дорожные указатели, которые работники Tesla превращали в мемы, дополняя весёлыми подписями и комментариями, прежде чем кинуть в личный или групповой чат. Производитель электромобилей уверяет клиентов, что «записи с камер остаются анонимными и не связаны с Вами или Вашим автомобилем», но и это, по словам опрошенных Reuters бывших сотрудников компании, не вполне соответствует действительности. Используемая ими на работе программа указывает геопозицию записей — так можно вычислить, где живёт владелец машины.

Камеры, на которые были сделаны записи, используются системой помощи водителю, но активны камеры не только в дороге: некоторые из видео были сняты, когда машина припаркована или вообще выключена, рассказал один из источников. Для работы камеры в таком режиме автопроизводитель несколько лет назад запрашивал специальное разрешение у автовладельцев, но сейчас эти записи уже не делаются. «Мы могли заглядывать в гаражи людей и в их частную собственность. Скажем, в гараже у владельца Tesla есть нечто особенное, и люди, знаете, любят такое постить», — рассказал бывший сотрудник.

Около трёх лет назад некоторые работники компании так обнаружили в одном из гаражей уникальную машину — спецверсию спорткара Lotus Esprit, которая якобы превращалась в подводную лодку на съёмках ленты 1977 года «Шпион, который меня любил» о Джеймсе Бонде. Владельцем коллекционного экземпляра оказался сам глава Telsa Илон Маск (Elon Musk), который купил машину за $968 тыс. на аукционе в 2013 году. И непонятно, узнал ли Маск об этом инциденте.

В продолжение расследования журналисты Reuters связались с более чем 300 бывшими сотрудниками Tesla, работавшими в компании в последние девять лет и принимавшими участие в создании системы автопилота. Ответить на вопросы на условиях анонимности согласились более десятка из них. Reuters не удалось получить каких-либо фотографий или видеозаписей с камер клиентских машин — собеседники заявили, что не сохранили их. Не получилось и установить, продолжается ли практика по обмену этими записями во внутреннем мессенджере до сих пор, хотя точно известно, что в прошлом году она встречалась повсеместно. Некоторые из сотрудников заявили, что такое практиковалось исключительно в рабочих целях, а не для развлечений.