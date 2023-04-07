Рунету исполнилось 29 лет — он вырос до 95,3 млн пользователей и принёс экономике РФ почти 12 трлн рублей в прошлом году

7 апреля считается днём Рунета — 29 лет назад, в этот день в 1994 году состоялся запуск доменной зоны .RU. За прошедшее время ежедневная аудитория Рунета выросла до 95,3 млн человек, сообщил заместитель Председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в своём поздравлении интернет-пользователей с праздником.

«По данным аналитиков РАЭК, вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года может составить почти 12 трлн рублей, продемонстрировав рост 24 %. Цифру делают люди, и я хочу отметить вклад каждого занятого в цифровой экономике специалиста», — заявил Чернышенко.

Он добавил, что в связи с уходом с рынка западных компаний у отечественных разработчиков появились большие возможности благодаря огромному заказу на новые решения. Чернышенко также отметил рост популярности IT-профессий среди россиян. За прошедший год 100 тыс. человек перешли в IT-отрасль из других сфер, а в вузы на обучение по IT-специальностям за счёт федерального бюджета были приняты 117 тыс. человек, что на 3,2 тыс. больше, чем в 2021 году.

Согласно данным февральского отчета Mediascope, которые приводит «Коммерсант», лидером по месячному охвату среди интернет-ресурсов в 2022 году был «Яндекс» (78,1 % россиян в возрасте старше 12 лет посещали ресурс хотя бы раз в месяц). На втором месте находится Google (75,9 % россиян), на третьем — YouTube (74 %).