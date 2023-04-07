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Процессоры AMD Zen 5 оказались «пугающе быстрыми», заявил создатель архитектуры Zen

По данным создателя микроархитектуры Zen Джима Келлера (Jim Keller), уже покинувшего AMD, процессоры на следующем воплощении данной архитектуры — Zen 5 — оказались «пугающе быстрыми». Келлер, сегодня возглавляющий стартап Tenstorrent, продемонстрировал на одном из выступлений диаграмму с показателями нескольких конкурирующих чипов разных разработчиков, включая данные о ещё не вышедших чипах на Zen 5.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Келлер не только стоял у истоков создания микроархитектуры Zen, но также за свою карьеру поработал в крупнейших IT-компаниях мира, включая Apple. В отсутствие официальных сведений от AMD, его заявления являются весьма важным источником информации. Выступая перед студентами в Индии, Келлер показал слайд с данными о производительности разных серверных CPU, включая чипы со всеми поколениями архитектуры Zen (Naples на Zen, Rome на Zen 2, Milan на Zen 3 и Genoa на Zen 4), новейший чип Intel Sapphire Rapids, собственные CPU Amazon, будущий CPU NVIDIA Grace, а также чип AMD на Zen 5.

Стоит отметить, что серверные решения AMD во многом очень близки процессорам, выпускаемым для потребительского рынка — в обеих платформах используются одинаковые чиплеты с ядрами. Другими словами, имеется прямая связь между данными о производительности серверных чипов на Zen 5 и производительностью будущих компьютерных чипов Ryzen на этой же архитектуре, которые поступят в продажу, вероятно, в следующем году.

Речь идёт о данных бенчмарка SPEC CPU 2017 INT Rate, который является стандартом индустрии для CPU корпоративного класса и измеряет однопоточную целочисленную производительность вместо показателей производительности с плавающей запятой. По данным Tenstorrent, чип на Zen 5 оказался на 30 % быстрее, чем CPU с Zen 4. Кроме того, Келлер указал относительные рабочие частоты, и здесь Zen 5 несколько опережает Zen 4. Сообщается, что Zen 5 может выполнять на 23 % больше инструкций за такт (IPC), чем Zen 4.

Источник изображения: Tenstorrent

Источник изображения: Tenstorrent

Судя по показателям всех версий Zen в рейтинге, цифры во многом соответствуют тому, как растёт производительность CPU Ryzen с каждым поколением, включая игровую производительность. Если разрыв между Zen и Zen 2 оказался не столь большим, то с появлением Zen 3 произошёл качественный скачок, а Zen 4, в свою очередь, тоже не столь сильно ушёл от Zen 3. Теперь скачок производительности ожидается с появлением Zen 5.

Помимо AMD Zen 5 и NVIDIA Grace все остальные решения уже эксплуатируются. Примечательно, что чип Grace отмечен, как «запланированный», а вот Zen 5 такой маркировки не имеет. Не исключено, что AMD уже поставила чипы партнёрам для тестирования, но сведения о них не раскрываются из-за условий соглашений о неразглашении.

Впрочем, Келлер сам по себе является важным источником информации. В своё время он был главным архитектором К8 — архитектуры легендарных чипов Athlon 64. Позже эксперт перешёл в Apple и помог той завоевать сильные позиции на рынках смартфонов с помощью выпуска фирменных чипов Apple A-серии, в 2012 году вернулся в AMD и курировал разработку архитектуры Zen. После этого он ненадолго перешёл в Tesla для того, чтобы помочь разработать чипы для систем автономного вождения, в 2018 году переместился в Intel, а в начале 2023 года возглавил стартап Tenstorrent. Маловероятно, что специалист такого уровня не имеет данных о происходящем в AMD и о Zen 5 в частности.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, разработка и производство электроники,
Теги: amd, amd zen, zen 5, процессор, tenstorrent
amd, amd zen, zen 5, процессор, tenstorrent
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