Раджа Кодури вошёл в совет директоров Tenstorrent — компания под руководством Джима Келлера разрабатывает ИИ-оборудование и процессоры на RISC-V

Спустя всего две недели с момента своего ухода из компании Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) стал членом совета директоров канадской компании Tenstorrent. Последняя занимается созданием систем ИИ и машинного обучения, а также производительных процессоров с архитектурой RISC-V. У фирмы есть офисы в США и Канаде, в британском Кембридже, индийском Бангалоре и сербском Белграде.

Компания была основана 2016 году Любишей Бажичем (Ljubisa Bajic), а в настоящий момент ею руководит Джим Келлер (Jim Keller). Всех трёх связывает опыт сотрудничества в прошлом.

Кодури работал с Келлером и Бажичем в AMD, в Intel (с Келлером) и в Apple (с Келлером). Последняя совместная работа Кодури и Келлера была связана с разработкой высокопроизводительных GPU и CPU. Келлер занял пост главы Tenstorrent в начале этого года, однако к компании он присоединился ещё два года назад. Келлер и Кодури обладают опытом в совершенно разных сферах, однако оба имеют экспертные знания в области создания высокопроизводительного вычислительного оборудования, что безусловно пригодится такой компании, как Tenstorrent.

Должность в совете директоров компании не означает, что Кодури будет иметь какое-либо влияние на разработки новых процессоров и ИИ-ускорителей. Однако он определённо будет иметь голос в вопросах, связанных с выбором общего направления и стратегического развития компании, что также немаловажно.