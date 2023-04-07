Автору средневековой стратегии Manor Lords пришлось удалить из игры исторически недостоверную механику, которую он добавил по просьбе фанатов

Разработчик средневековой градостроительной стратегии Manor Lords Гжегож Стычень (Grzegorz Styczeń), известный под псевдонимом Slavic Magic, на личном опыте узнал, насколько неумолимой может быть история.

Manor Lords до сих пор находится в разработке, однако в микроблоге проекта Стычень регулярно делится с сообществом информацией о трудностях производства, а в соцсетях ищет у аудитории вдохновения для наполнения игры.

В марте Стычень взялся за систему преступности в Manor Lords и попросил фанатов поделиться своими пожеланиями по этой теме. Среди предложенных игроками и тестировщиками идей были караульное помещение и городская стража.

Элементы показались Стыченю уместными, и он принялся за их создание. Каково же было его удивление, когда уже по итогу проделанной работы он узнал, что ни городской стражи, ни караульных помещений тогда на самом деле не было.

«Дорогой дневник разработки, последние несколько дней я потратил на добавление караульного помещения и городской стражи в систему преступности, о которых меня просили многие игроки. Сегодня, когда всё было сделано, мне прочитали лекцию (что я ценю, хоть и было обидно) насчёт исторической недостоверности [этих элементов], и теперь я их удаляю», — поделился Стычень.

Геймеры поддержали Стыченя в непростую минуту и даже предложили оставить функции в игре в качестве допущения, однако разработчик не захотел «предавать себя»: для создания увлекательного геймплея хватит и исторически достоверных идей.

Manor Lords предложит в роли средневекового лорда развить свою стартовую деревню в большой шумный город. Игра является одной из самых желанных в Steam и ожидается к запуску в раннем доступе на протяжении текущего года.