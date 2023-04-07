Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки Windows 10 21H2

Компания Microsoft опубликовала напоминание о приближении даты прекращения поддержки операционной системы Windows 10 версии 21H2. Соответствующее обновление платформы вышло в середине ноября 2021 года, а цикл её обслуживания завершается 13 июня. Windows 10 21H2 перестанет получать ежемесячные обновления безопасности.

Компания не только напомнила о том, что данная версия операционной системы устарела, но и призвала тех, кто ещё не обновился до более свежей версии, перейти на вариант Windows 10 поновее, либо, если позволяет аппаратная составляющая ПК, обновиться сразу до Windows 11.

В своём блоге компания написала, что 13 июня 2023 года прекращается обслуживание 21H2 редакций Home, Pro, Pro для образовательных учреждений и Pro для рабочих станций. Июньское обновление безопасности станет последним для этой операционной системы.

По данным Microsoft, после этого все устройства под управлением операционной системы продолжат функционировать, но уже не будут получать ежемесячные обновления безопасности и патчи с защитой от последних выявленных угроз. Для того чтобы сохранить защиту компьютеров, Microsoft обещает автоматически инициировать обновление до следующей версии Windows.

Примечательно, что гораздо раньше, уже 9 мая, прекратится поддержка образовательных и корпоративных версий Windows 10 версии 20H2. Поддержка прочих версий этой ОС прекратилась ещё в мае прошлого года.