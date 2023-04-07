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Ответственность за взлом MSI взяли хакеры-вымогатели Money Message — они требуют $4 млн выкупа

Компания MSI ранее сообщила, что её сетевая инфраструктура подвергалась кибератаке. Производитель компьютерных комплектующих не стал вдаваться в подробности взлома и не сообщил, были в результате этого инцидента затронуты данные пользователей. Как стало известно порталу BleepingComputer, ответственность за взлом взяла на себя некая группировка хакеров-вымогателей Money Message.

Источник изображения: MSI

Источник изображения: MSI

Хакеры утверждают, что получили доступ к 1,5 Тбайт данных из CTMS- и ERP-систем, содержащих различную конфиденциальную информацию MSI. В частности, были похищены исходные коды программного обеспечения MSI, включая данные о структуре прошивок BIOS, используемых в продуктах производителя, криптографические ключи и прочие файлы.

Источник изображения: BleepingComputer

Источник изображения: BleepingComputer

Злоумышленники угрожают опубликовать украденные данные в открытый доступ на следующей неделе, если MSI не согласится с их требованием о выкупе в размере $4 млн. BleepingComputer обратился за комментариями в MSI, но там ответа пока не предоставили.

Как сообщается, хакерская группа Money Message образовалась в прошлом месяце. По данным компании Cyble, занимающейся вопросами кибербезопасности, целями указанной группы злоумышленников являются системы на базе Window и Linux. Преступники стараются получить доступ к сетевой инфраструктуре жертвы, зашифровывают её, а затем требуют выкуп. Перед внедрением программ-вымогателей хакеры обычно пытаются украсть данные администраторов IT-сетей.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: msi, хакеры, взлом, кибератаки, вымогатели
msi, хакеры, взлом, кибератаки, вымогатели
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