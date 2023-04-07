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Разработчики ремейка Splinter Cell займутся ещё одной известной франшизой Ubisoft

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) обратил внимание, что разработчиков ремейка стелс-экшена Tom Clancy’s Splinter Cell из студии Ubisoft Toronto подключили к развитию другой франшизы Ubisoft.

Источник изображения: Steam (FrostBiTE)

Источник изображения: Steam (FrostBiTE)

Судя по разделу вакансий Ubisoft Toronto, теперь канадская студия вовлечена в производство ещё и Far Cry. О какой именно игре серии шутеров с открытым миром идёт речь, на данном этапе неясно.

В январе Хендерсон передавал, что в разработке у Ubisoft Montreal сейчас находятся две Far Cry — классическое номерное продолжение под кодовым названием Project Blackbird и многопользовательская Project Maverick про выживание на Аляске.

Собрание сотрудников Ubisoft Toronto (источник изображений: Ubisoft Toronto)
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На днях в Ubisoft Toronto прошло «особо секретное» внутреннее собрание, на котором сотрудникам студии показали два проекта. Как утверждает Хендерсон, речь шла о новых Splinter Cell и Far Cry.

По данным Хендерсона, обе Far Cry, новая Ghost Recon (Project Over) и сетевая Assassin’s Creed (Invictus) ожидаются в 2025 году. У ремейка Splinter Cell сроков выхода нет вовсе — команда ушла в режим радиомолчания.

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Рубрики: Новости Software, игры, Шутер,
Теги: far cry, tom clancy’s splinter cell, ubisoft toronto, ubisoft, шутер
far cry, tom clancy’s splinter cell, ubisoft toronto, ubisoft, шутер
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