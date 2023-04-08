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Тираж проданных Steam Deck перевалит за 3 млн в этом году

Суммарные продажи портативных приставок Steam Deck от компании Valve по итогам 2023 года пересекут отметку 3 млн экземпляров, если считать с моменты выхода консоли в 2022 году. Такие прогнозы даёт аналитическая компания Omdia, на отчёт которой ссылается издание GamesIndustry.biz.

Источник изображения: GamesIndustry.biz

Источник изображения: GamesIndustry.biz

Согласно оценкам аналитиков, в 2022 году Valve реализовала около 1,6 млн приставок Steam Deck.

«Очевидно, что Steam Deck по-прежнему занимает лишь нишевую часть игрового рынка ПК. Однако это вряд ли остановит компанию Valve в вопросе наращивания продаж своей приставки», — комментирует ведущий аналитик Omdia Джеймс Маквиртер.

Эксперты рынка также отмечают, что отсутствие приставки в рознице и её доступность только для пользователей игровой платформы Steam являются её «слабым местом». Продажи приставки Steam Deck стартовали в октябре 2022 года — до этого консоль продавалась с февраля, но только по приглашениям и лишь в отдельных регионах. К моменту полноценого выхода компания расширила географию реализации консоли и сделала возможным её приобретение в Японии, Южной Корее, Тайване и Гонконге.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: steam deck, портативная консоль, valve, аналитика, анализ рынка
steam deck, портативная консоль, valve, аналитика, анализ рынка
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