Тираж проданных Steam Deck перевалит за 3 млн в этом году

Суммарные продажи портативных приставок Steam Deck от компании Valve по итогам 2023 года пересекут отметку 3 млн экземпляров, если считать с моменты выхода консоли в 2022 году. Такие прогнозы даёт аналитическая компания Omdia, на отчёт которой ссылается издание GamesIndustry.biz.

Согласно оценкам аналитиков, в 2022 году Valve реализовала около 1,6 млн приставок Steam Deck.

«Очевидно, что Steam Deck по-прежнему занимает лишь нишевую часть игрового рынка ПК. Однако это вряд ли остановит компанию Valve в вопросе наращивания продаж своей приставки», — комментирует ведущий аналитик Omdia Джеймс Маквиртер.

Эксперты рынка также отмечают, что отсутствие приставки в рознице и её доступность только для пользователей игровой платформы Steam являются её «слабым местом». Продажи приставки Steam Deck стартовали в октябре 2022 года — до этого консоль продавалась с февраля, но только по приглашениям и лишь в отдельных регионах. К моменту полноценого выхода компания расширила географию реализации консоли и сделала возможным её приобретение в Японии, Южной Корее, Тайване и Гонконге.