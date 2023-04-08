Toyota считает целесообразным использовать водородные топливные ячейки в грузовиках

В прошлом году глава Honda Motor заявил о скептическом отношении к идее широкого применения водородного топлива в легковом транспорте, хотя модель Clarity наряду с Toyota Mirai выступила в роли одного из пионеров в сегменте. Новый генеральный директор Toyota Motor придерживается схожей точки зрения, заявляя о целесообразности продвигать топливные водородные ячейки преимущество в сегменте коммерческих перевозок.

Как отмечается в заявлении исполнительного вице-президента Toyota Хироки Накадзима (Hiroki Nakajima), массовое производство транспорта на водородных топливных ячейках корпорация сосредоточит в сфере коммерческих перевозок. Если быть точнее, Toyota вместе с партнёрами начнёт переводить на водородные топливные ячейки грузовой транспорт средней и большой грузоподъёмности. В прошлом году Toyota также начала разработки в сфере использования водородного топлива модифицированными двигателями внутреннего сгорания для крупнотоннажных грузовиков. К преимуществам водородного топлива Toyota относит малый вес, что для несущего полезную нагрузку коммерческого транспорта очень важно. Кроме того, пополнить запас хода путём заправки водородом удаётся гораздо быстрее, чем заряжать тяговую батарею большой ёмкости. Tesla вчера призналась, например, что её грузовые тягачи Semi в версии с запасом хода 800 км оснащаются тяговыми аккумуляторами ёмкостью 800 кВт·ч.

До сих пор, заметим, инициативы по переводу ДВС на использование водорода в качестве топлива для Toyota сосредотачивались в сфере автоспорта, где компания демонстрировала прототип гоночного хэтчбека Yaris, а в сотрудничестве с Yamaha был создан пятилитровый ДВС, способный питаться водородом и обеспечивать отдачу в 450 лошадиных сил. Его вполне можно было бы применять на грузовом транспорте, хотя изначально донором силовой установки выступило спортивное купе Lexus RC F.

Нынешнее руководство Toyota также считает важным использовать автоспорт для продвижения водородного топлива. Компания предлагает получать его не только из воды, но и путём переработки разного рода отходов, включая биологические. Эксперименты в этой сфере компания проводит не только в Японии, но и в Таиланде.

Toyota не собирается списывать со счетов и гибриды, а подзаряжаемые модификации таких транспортных средств вообще хочет позиционировать как разновидность электромобилей с повышенным удобством использования. В 2026 году компания собирается выпустить первые электромобили на платформе нового поколения, в основе которой будут лежать тяговые аккумуляторы с удвоенным запасом хода. Речь, по всей видимости, идёт о батареях с твердотельным электролитом, разработку которых японский автогигант ведёт уже несколько лет. Скорее всего, эти же батареи достанутся и подзаряжаемым гибридам Toyota, которые компания стремится обеспечить запасом хода на чистой электротяге свыше 200 км. К достоинствам гибридов компания относит и их ценовую доступность по сравнению с электромобилями.