SpaceX Starship полностью собран, но орбитальный тест 10 апреля не состоится

Предполагаемой датой запуска корабля Starship компании SpaceX в первый орбитальный полёт было 10 апреля. Но вчера поздно вечером Федеральное управление авиации США (FAA) перенесло дату вероятного запуска на другой день — на 17 апреля по времени с 14:00 до 18:00 мск. Однако и эта дата не гарантирует запуск ракеты и корабля, поскольку официальное разрешение на старт компания SpaceX пока не получила.

Неопределённость со стартом не мешает специалистам SpaceX работать над ракетой. В ожидании возможного запуска корабль Starship в виде прототипа Ship 24 уже установлен на ускоритель первой ступени Booster 7. Сейчас команда проводит проверку ракеты и корабля в сборе и движется к первому запуску, если он будет разрешён.

Представители SpaceX выложили в Твиттер фотографии корабля и ракеты в законченном виде на стартовом столе. Выглядит всё потрясающе — нержавеющая сталь, 120-метровый ускоритель Super Heavy и корабль как навершие ракеты.

В конечном итоге эта ракетная платформа сможет выводить на орбиту до 150 т полезной нагрузки. Для компании SpaceX это, прежде всего, возможность быстро и по доступной цене наращивать созвездие спутников связи. Также в планах туристические полёты вокруг Луны и высадка астронавтов на её поверхность в 2025 году. А после этого Starship полетит на Марс. Но всё должно начаться с малого шага — с первого прыжка на орбиту, что может произойти 17 апреля.