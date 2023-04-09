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В США уже нашлись юристы, готовые заработать на скандале со злоупотреблениями пользовательскими видео сотрудниками Tesla

Резонансное расследование Reuters, результаты которого были опубликованы в конце рабочей недели, выявило многочисленные факты использования сотрудниками Tesla записей с бортовых камер электромобилей клиентов компании в развлекательных целях. До появления юридически оформленных претензий со стороны клиентов, по сути, время можно было отсчитывать в часах, и первый иск был подан в Калифорнии накануне.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Как отмечает издание Electrek, выступить пионером в этой сфере решила юридическая контора Fitzgerald Joseph LLP, защищающая интересы Генри Е (Henry Yeh) — одного из владельцев электромобиля Tesla, проживающего в Калифорнии. Истец утверждает, что допустив распространение видео с камер среди сотрудников Tesla, автопроизводитель нарушил не только законы Калифорнии, но и собственное соглашение с клиентами о конфиденциальности данных. Авторы иска призывают Tesla отказаться от подобной практики и компенсировать, при наличии, возникший моральный ущерб автовладельцам, чьи интересы данными инцидентами могли быть затронуты.

Окружному суду Северной Калифорнии пока только предстоит определить, насколько легитимен подобный иск, ведь пока обвиняющая Tesla сторона не располагает доступом к каким-либо доказательствам подобных нарушений. Во-вторых, судья должен будет решить, сможет ли указанная юридическая контора в дальнейшем представлять интересы всех прочих пострадавших и защищать их в рамках коллективного иска. Если иск будет признан коллективным, то все прочие пострадавшие от предполагаемых нарушений со стороны Tesla жители Калифорнии смогут получить возмещение вреда, присоединившись к групповому иску.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий,
Теги: tesla, судебные разбирательства, приватность
tesla, судебные разбирательства, приватность
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