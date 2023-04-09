Microsoft забанила эмуляторы игр на Xbox — в этом, возможно, виновата Nintendo

Xbox Series X и Xbox Series S помимо прочих возможностей славятся способностью запускать эмуляторы других консолей благодаря поддержке UWP (Universal Windows Platform). Однако недавно Microsoft заблокировала основные из них.

По данным разработчика Azure, в блокировке эмуляторов виновата Nintendo. Компания якобы обратила на них внимание и уведомила Microsoft о том, что эмуляция используется для запуска игр других консолей без разрешения правообладателя. При этом команда Xbox ищет способ вернуть возможность запуска легальных эмуляторов и сотрудничает в этом вопросе с разработчиками.

Сама корпорация Microsoft официально заявила, что информация «не точна» и политика в отношении эмуляторов неизменна уже давно — они всегда были запрещены.

«Информация, которая в настоящее время циркулирует в Twitter, не является точной. Наши действия основаны на давней политике в отношении контента, распространяемого в Store, чтобы обеспечить соответствие нашим политикам Microsoft Store. В соответствии с 10.13.10 продукты, эмулирующие игровую систему или игровую платформу, не разрешены ни на одном семействе устройств», — заявила Microsoft.

Однако почему только сейчас Microsoft решила заблокировать запуск эмуляторов на консолях Xbox, официально корпорация не ответила.

Эмуляторы на Xbox сейчас не запускаются в обычном режиме. Но они по-прежнему доступны в режиме разработчика, доступ к которому платный.