Sledgehammer Games работала над Call of Duty в духе Uncharted и хотела продолжить Advanced Warfare

Бывший креативный директор Sledgehammer Games рассказал в интервью MinnMax Бену Хансону (Ben Hanson) о времени, проведенном в студии, и не вышедших проектах. Оказалось, что команда хотела сделать продолжение Call of Duty: Advanced Warfare и игру от третьего лица в духе Uncharted.

Как рассказал Брет Роббинс (Bret Robbins) в интервью, студия Sledgehammer Games хотела сделать продолжение шутера Call of Duty: Advanced Warfare. Игра была на этапе прототипирования — из наработок можно было собрать демонстрационный уровень. Однако студия всё же отказалась от своей затеи и принялась за Call of Duty: WWII.

Интересный эпизод Роббинс вспомнил и из начала своей работы в Sledgehammer Games. Тогда, в 2009 году, студия разрабатывала в рамках серии Call of Duty экшен от третьего лица в духе Uncharted, который обещал «брутальный военный опыт» в антураже Вьетнама. Проект был на этапе раннего прототипирования, но в конечном итоге этот эксперимент был отменён, а команда перешла на разработку Call of Duty: Modern Warfare 3.

Брет Роббинс покинул Sledgehammer Games в 2018 году. После ухода он основал студию Ascendant Studios, которая в этом году выпустит ролевой экшен Immortals of Aveum.