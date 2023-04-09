Сегодня 09 апреля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Sledgehammer Games работала над Call of ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Sledgehammer Games работала над Call of Duty в духе Uncharted и хотела продолжить Advanced Warfare

Бывший креативный директор Sledgehammer Games рассказал в интервью MinnMax Бену Хансону (Ben Hanson) о времени, проведенном в студии, и не вышедших проектах. Оказалось, что команда хотела сделать продолжение Call of Duty: Advanced Warfare и игру от третьего лица в духе Uncharted.

Источник изображения: Activision Blizzard

Источник изображения: Activision Blizzard

Как рассказал Брет Роббинс (Bret Robbins) в интервью, студия Sledgehammer Games хотела сделать продолжение шутера Call of Duty: Advanced Warfare. Игра была на этапе прототипирования — из наработок можно было собрать демонстрационный уровень. Однако студия всё же отказалась от своей затеи и принялась за Call of Duty: WWII.

Интересный эпизод Роббинс вспомнил и из начала своей работы в Sledgehammer Games. Тогда, в 2009 году, студия разрабатывала в рамках серии Call of Duty экшен от третьего лица в духе Uncharted, который обещал «брутальный военный опыт» в антураже Вьетнама. Проект был на этапе раннего прототипирования, но в конечном итоге этот эксперимент был отменён, а команда перешла на разработку Call of Duty: Modern Warfare 3.

Брет Роббинс покинул Sledgehammer Games в 2018 году. После ухода он основал студию Ascendant Studios, которая в этом году выпустит ролевой экшен Immortals of Aveum.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Разработчики ремейка Splinter Cell займутся ещё одной известной франшизой Ubisoft
Звезда дубляжа Cyberpunk 2077: дополнение Phantom Liberty не получит русскую озвучку — по крайней мере, официальную
«Безумие никогда не спит»: анонсирован сиквел лавкрафтианского комиксного ретрошутера Forgive Me Father
Новый тизер-трейлер The Inquisitor от бывших разработчиков Dying Light и The Witcher раскрывает предысторию игры в кукольном представлении
Больше God of War, чем Dark Souls: 17 минут геймплея и новые подробности джедайского экшена Star Wars Jedi: Survivor
Российская Loop Hero появилась в Game Pass, а Life is Strange: True Colors и Rainbow Six Extraction скоро сервис покинут
Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Шутер, Приключение,
Теги: sledgehammer games, activision blizzard, call of duty: advanced warfare 2, call of duty, шутер
sledgehammer games, activision blizzard, call of duty: advanced warfare 2, call of duty, шутер
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22