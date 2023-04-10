Власти Японии готовы увеличить субсидирование предприятия Rapidus по выпуску 2-нм чипов

В феврале совместное предприятие Rapidus, образованное несколькими японскими корпорациями, выбрало окрестности Саппоро для строительства линии по выпуску 2-нм полупроводниковых компонентов, которая начнёт функционировать во второй половине этого десятилетия. По данным японских СМИ, правительство страны готово увеличить размер субсидий по этому проекту до $2,27 млрд.

Первоначально, как напоминает Reuters, японские власти собирались предоставить не более $528 млн финансовой поддержки, так что увеличение суммы определённым образом говорит об уверенности правительства в жизнеспособности данной инициативы и важности предприятия для национальной экономики. Указанная в предыдущем абзаце сумма будет направлена на строительство опытной производственной линии, которая в 2025 году начнёт выдавать прототипы 2-нм изделий.

Руководство Rapidus не стеснялось в расчётах, упоминая ранее $53 млрд в качестве суммы, необходимой для реализации проекта по производству 2-нм чипов на территории Японии. Впрочем, пока более значимой поддержкой японского государства пользуется проект по строительству совместного предприятия TSMC, Sony и Denso, которое будет выпускать чипы по более зрелым литографическим нормам. Инициатива уже заручилась поддержкой властей Японии в виде субсидий на сумму $3,6 млрд. Если учесть, что предприятие TSMC будет введено в строй раньше, чем первая линия Rapidus, то поддержка второго проекта может быть расширена позже. С точки зрения масштабов производства предприятие TSMC важнее для японской экономики, поскольку передовая линия Rapidus не сможет выпускать 2-нм чипы в массовых количествах и её продукция останется весьма дорогой.