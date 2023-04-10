Tesla откроет новый завод Megafactory для выпуска энергохранилищ в Шанхае

Компания Tesla намерена открыть в Шанхае новый завод Megafactory, позволяющий выпускать до 10 тыс. систем стационарного хранения электроэнергии Megapack каждый год. Информация об этом опубликована компанией в Twitter в воскресенье.

Каждый модуль Megapack, по сути, представляет собой очень большой аккумулятор, сохраняющий энергию, помогающий стабилизировать работу локальных электрических сетей и предотвращающий перебои с энергоснабжением. Подобные энергохранилища позволяют операторам энергосетей оперировать излишками энергии, обеспечивая передачу необходимого электричества между муниципальными округами и более крупными административными единицами. Кроме того, наличие Megapack позволяет запасать энергию из непостоянных источников вроде ветряных электростанций и использовать её, когда спрос выше ожидаемого или когда в энергосети случился сбой.

Сегодня Megafactory в Калифорнии может выпускать до 10 тыс. Megapack каждый год. В воскресенье глава компании Илон Маск (Elon Musk) заявил в Twitter, что завод в Китае будет дополнять производственные мощности в США. Продавать новые Megapack планируется по всему миру.

Компания планирует начать строительство завода уже в третьем квартале текущего года, а производство, как сообщает агентство «Синьхуа», начнётся во втором квартале 2024 года. От самой Tesla и Илона Маска (Elon Musk) дополнительных комментариев пока не поступает.

Известно, что завод станет дополнением к производству электромобилей Tesla, уже имеющемуся в Шанхае. Как сообщает Reuters, компания намерена использовать преимущества развитой цепочки поставок аккумуляторов из Китая для повышения объёмов выпуска Megapack и снижения их себестоимости — на фоне глобального роста спроса на подобную продукцию во всём мире в рамках перехода на «зелёную» энергию. Хотя Tesla зарабатывает львиную долю средств на электромобилях, Маск преисполнен намерений и далее расширять сферу деятельности компании — увеличивая долю её бизнеса, связанного с солнечной энергией и энергохранилищами.

При этом не все проекты Маска успешны. Так, за семь лет Tesla установила только 3 тыс. комплектов «солнечной кровли» Solar Roof в США — намного меньше, чем планировалось.