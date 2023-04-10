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Microsoft остановила гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox в России

По последним данным, корпорация Microsoft отказалась от гарантийного обслуживания игровых консолей Xbox в России. Об этом сообщают ретейлеры и пользователи. Информацию журналистам «Известий» подтвердили и в технической поддержке самой Microsoft. В Роспотребнадзоре заявляют, что в случае поломки необходимо обращаться в магазин, продававший электронику, при этом крупные ретейлеры подтверждают готовность обеспечить ремонт. Впрочем, за деньги ремонтировать консоли готовы и «серые» сервисы.

Источник изображения: Eugene Chystiakov/unsplash.com

Источник изображения: Eugene Chystiakov/unsplash.com

Как сообщают «Известия», обратившийся в техническую поддержку Microsoft журналист получил ответ, что «гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезённых в Россию официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельца приставок обращаться в магазин, где они приобретались».

По словам самих пользователей, проблема действительно существует и официальная покупка с гарантией производителя на самом деле не гарантирует технического обслуживания — на сайтах после введения адреса пользователям сообщают об отсутствии вариантов доступного обслуживания.

По мнению экспертов из числа юристов, Россию до сих пор не исключили из списка стран, где такое обслуживание предоставляется, поэтому компания должна выполнять свои обязательства. В случае отказа владельцу консоли необходимо задокументировать это «всеми возможными способами» и обратиться в Роспотребнадзор. В самом ведомстве уверяют, что ситуация регламентирована российским законом о защите прав потребителей и «ответственность за гарантийное обслуживание устройств лежит на продавце. Потребитель вправе предъявить претензии относительно ненадлежащего качества товара».

По данным ретейлеров вроде «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинка», в пределах гарантийного срока владельцы консолей могут обращаться за сервисом в магазины сетей. При покупке на маркетплейсе ответственность несёт либо он сам, если продавал консоль, либо продавец-одиночка. Как сообщили в Ozon, если продавцом выступала сама торговая площадка, пользователь может обращаться в её партнёрские сервисы.

Есть и ещё один вариант — обращение в «серые» сервисы, готовые выполнить ремонт, но качество в таком случае может оказаться под вопросом, поскольку они часто используют дешёвые термопасты, неоригинальные комплектующие и не вполне квалифицированных мастеров — в процессе ремонта могут появиться даже более серьёзные неисправности, чем были до него.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, рынок IT, интересности из мира хай-тек,
Теги: россия, санкции, microsoft, консоли, xbox
россия, санкции, microsoft, консоли, xbox
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