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Российский моддер выпустил роглайт-режим ROGUE для CS:GO в качестве «прощального подарка» перед выходом Counter-Strike 2

Портал PCGamesN обратил внимание, что российский моддер под псевдонимом OrelStealth (он же просто Orel) выпустил для условно-бесплатного сетевого шутера CS:GO неофициальный роглайт-режим ROGUE.

Источник изображения: YouTube (ConVars)

Источник изображения: YouTube (ConVars)

По задумке Orel (в самом моде сюжета нет), события ROGUE разворачиваются в виртуальной реальности, где оперативники в рамках написанной фирмой ConVars тренировочной программы изучают технологии подразделения «Феникс».

ROGUE предлагает выбрать одного из восьмерых персонажей (у каждого своя спецспособность) и отправиться покорять процедурно генерируемые локации, побеждать врагов, прокачиваться, закупаться и побеждать боссов.

Ключевой особенностью роглайт-режима от Orel являются разбросанные по уровням карты способностей — всего их более сотни, и каждая предполагает уникальный положительный или негативный эффект (проклятие).

Также обещают уникальных врагов, кооператив на троих и автосохранения. Пока ROGUE в раннем доступе: третий босс и локация «Приземлённое Небо» не готовы, нет концовки и поддержки Linux (Steam Deck), зато есть баги.

На релиз ROGUE в нынешнем виде Orel решился потому, что с выходом Counter-Strike 2 перспективы роглайт-режима туманны: Source 2 не поддерживает некоторые ключевые функции, и вопрос переноса мода на новый движок до сих пор открытый.

Сам Orel называет ROGUE «прощальным подарком» CS:GO, а Counter-Strike 2 — главным злодеем в этой истории. Моддер надеется, что Valve обратит внимание на его творение и снабдит новую версию игры нужными функциями, но шансы на это невелики.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Моды, патчи, дополнения,
Теги: counter-strike: global offensive, cs:go, valve, шутер, роглайт
counter-strike: global offensive, cs:go, valve, шутер, роглайт
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