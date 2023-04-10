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Датамайнеры нашли в файлах «беты» Diablo IV весь сюжет игры — до релиза ещё два месяца

Пользователь amused_dicky с форума Reddit обратил внимание, что в неофициальной базе данных Diablo IV, помимо прочего, собрана информация о сюжете игры, включая его основные события.

Источник изображения: Blizzard Entertainment

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Напомним, Diablo IV расскажет о вечной битве между Преисподней и Небесами, в которой игрокам (поодиночке или в компании) предстоит отправиться в погоню за Лилит — демоном-создательницей Санктуария.

Дальнейшие подробности сюжета игры с помощью утилиты CASC Explorer были «вытянуты» создателями сайта Diablo4.cc из файлов мартовского бета-тестирования Diablo IV, поэтому должны быть вполне достоверны.

Приведённые на Diablo4.cc спойлеры к истории можно найти в описании квестов и задач игрока на протяжении всех шести актов сюжетной кампании, события каждого из которых разворачиваются в своём регионе.

Из уважения к предстоящему релизу приводить подробности сюжета Diablo IV мы не будем, но предупредим, что по ссылке выше содержится информация об основных врагах (в том числе финальном боссе), локациях и судьбах ключевых персонажей.

Помимо истории о битве между Преисподней и Небесами, в Diablo IV заявлен цельный открытый мир Санктуария, обширная индивидуализация, более 150 подземелий и дюжины побочных квестов, а также контент для персонажей максимального уровня.

Релиз Diablo IV ожидается 6 июня на PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, но не в России и Белоруссии. Blizzard уверена, что в игре сильнейший сюжет (и с «большим отрывом») в истории серии.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: diablo iv, blizzard entertainment, ролевой экшен
diablo iv, blizzard entertainment, ролевой экшен
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