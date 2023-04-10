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Решение Samsung сократить производство памяти привело к росту акций Micron на 6 %

Компании Samsung Electronics впервые с 1996 года пришлось объявить о готовности сократить объёмы производства памяти. Это говорит о действительно сложной ситуации, сложившейся на данном рынке. По мнению экспертов, в сочетании с аналогичными действиями других производителей памяти решение Samsung создаёт необходимые для восстановления рынка к концу года условия.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Акции Micron Technology на предварительных торгах в понедельник выросли в цене почти на 6 %, поскольку инвесторы поверили в предстоящую нормализацию спроса и предложения. По прогнозам аналитиков Citi, теперь можно рассчитывать на восстановление рынка памяти типа DRAM во второй половине текущего года. В этом сегменте Samsung контролирует почти половину мирового рынка, поэтому снижение объёмов выпуска продукции южнокорейским гигантом точно окажет влияние на предложение.

По некоторым оценкам, складские запасы оперативной памяти производства Samsung измеряются 21 неделей реализации, а в первом квартале компания столкнулась со снижением заказов со стороны клиентов как минимум на 30 %. Контрактные цены на такую память в то же время упали последовательно на 25–30 %, а потому решение Samsung о сокращении объёмов производства можно считать взвешенным и своевременным. Аналитики считают, что компания сосредоточит усилия по сокращению объёмов производства преимущественно на микросхемах типа DDR4. Компании Micron Technology и SK hynix уже объявили о своих намерениях снизить объёмы производства и капитальные затраты в этом году, и только Samsung проявляла традиционное упорство в этом вопросе. Теперь, когда этот фактор перестал поддерживать предложение на рынке DRAM, восстановление может пойти более быстрыми темпами.

Примерно 70 % микросхем оперативной памяти реализуется для использования в серверных системах и мобильных устройствах. Данные сегменты рынка должны стабилизироваться во второй половине текущего года, как считают аналитики Citi.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: samsung, samsung electronics, micron, полупроводники, аналитика
samsung, samsung electronics, micron, полупроводники, аналитика
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