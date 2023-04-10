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«Роскосмос» оценил создание российской орбитальной станции в сумму до 600 млрд рублей

По предварительной оценке экспертов, строительство отечественной орбитальной станции для России будет стоить до 600 млрд рублей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» Андрея Ельчанинова, речь идёт о сумме «со всеми кораблями и инфраструктурой».

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

По его словам, более точная информация будет доступна по результатам эскизного проектирования. «По нашей оценке, это от 300 до 600 млрд рублей», — заявил журналистам Ельчанинов. На первом этапе в создание ядра станции из научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей будет вложено 350 млрд рублей, на втором этапе должна состояться стыковка целевых модулей.

При этом уже на первом этапе космонавты смогут прилетать на станцию для работы на орбите. Хотя Ельчанинов признал, что цифра весьма весомая, он подчеркнул, что при расчёте расходов ведомство относится к техническим решениям очень щепетильно, «понимая всю степень финансовой нагрузки на экономику страны».

Уже 12 апреля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов должен проинформировать президента России Владимира Путина о ходе проектирования отечественной космической станции. Известно, что соглашение об эксплуатации МКС истечёт в 2024 году, но может быть продлено до 2028 года.

12 апреля, по его словам Ельчанинова, руководитель «Роскосмоса» проинформирует президента Владимира Путина о ходе работ по проектированию станции. Ещё летом прошлого года Борисов докладывал о выходе из проекта МКС и разработке собственного решения. Впрочем, уже в ноябре он дополнил заявление, сообщив, что сроки выхода будут зависеть как от технического состояния российского сегмента, так и от темпов развёртывания т.н. Российской орбитальной станции. Более того, в конце декабря прошлого года директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв предложил и далее эксплуатировать МКС — до 2028 года.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: космос, россия, мкс, российская орбитальная станция, роскосмос
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