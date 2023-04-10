2 млн пользователей за 6 дней: нейросеть «Сбера» Kandinsky 2.1 оказалась среди самых быстрорастущих сервисов мира

Стало известно, что бесплатная генеративная модель Kandinsky 2.1, презентация которой состоялась ранее в этом месяце, стала одним из самых быстрорастущих сервисов искусственного интеллекта в мире. Она способна генерировать красочные картинки по текстовому описанию пользователя, а также поддерживает возможность создания работ в разных стилях.

Разработчики сообщили, что алгоритму Kandinsky 2.1 потребовалось всего четыре дня, чтобы достичь отметки в 1 млн уникальных пользователей. Любопытно, что это на один день быстрее результата чат-бота ChatGPT компании Open AI. Согласно имеющимся данным, с момента запуска алгоритма было сгенерировано свыше 10 млн изображений, а число уникальных пользователей достигло 2 млн человек. Также отмечается, что на прошлой неделе алгоритм Kandinsky 2.1 попал в топ-5 трендов мировых репозиториев по версии сервиса GitHub.

Напомним, алгоритм Kandinsky 2.1 может генерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Модель поддерживает обработку запросов на 101 языке и готова открыть для пользователей новые творческие возможности, включая смешивание нескольких рисунков, дорисовку изображений, создание картин в режиме бесконечного полотна и др. Разработкой и обучением алгоритма занимались специалисты Sber AI совместно с учёными из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом дата-сете Sber AI и компании SberDevices. Kandinsky 2.1 содержит 3,3 млрд параметров вместо 2 млрд параметров в предыдущей версии алгоритма.