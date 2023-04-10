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2 млн пользователей за 6 дней: нейросеть «Сбера» Kandinsky 2.1 оказалась среди самых быстрорастущих сервисов мира

Стало известно, что бесплатная генеративная модель Kandinsky 2.1, презентация которой состоялась ранее в этом месяце, стала одним из самых быстрорастущих сервисов искусственного интеллекта в мире. Она способна генерировать красочные картинки по текстовому описанию пользователя, а также поддерживает возможность создания работ в разных стилях.

Результат работы алгоритма Kandinsky 2.1 по запросу

Результат работы алгоритма Kandinsky 2.1 по запросу «современный художник за работой»

Разработчики сообщили, что алгоритму Kandinsky 2.1 потребовалось всего четыре дня, чтобы достичь отметки в 1 млн уникальных пользователей. Любопытно, что это на один день быстрее результата чат-бота ChatGPT компании Open AI. Согласно имеющимся данным, с момента запуска алгоритма было сгенерировано свыше 10 млн изображений, а число уникальных пользователей достигло 2 млн человек. Также отмечается, что на прошлой неделе алгоритм Kandinsky 2.1 попал в топ-5 трендов мировых репозиториев по версии сервиса GitHub.

Напомним, алгоритм Kandinsky 2.1 может генерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Модель поддерживает обработку запросов на 101 языке и готова открыть для пользователей новые творческие возможности, включая смешивание нескольких рисунков, дорисовку изображений, создание картин в режиме бесконечного полотна и др. Разработкой и обучением алгоритма занимались специалисты Sber AI совместно с учёными из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом дата-сете Sber AI и компании SberDevices. Kandinsky 2.1 содержит 3,3 млрд параметров вместо 2 млрд параметров в предыдущей версии алгоритма.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: kandinsky, нейросеть, генератор изображений, сбер
kandinsky, нейросеть, генератор изображений, сбер
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