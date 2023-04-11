«Не знал, насколько этого не хватает в моей жизни»: российские моддеры превращают The Elder Scrolls III: Morrowind в космический ролевой шутер

Команда российских энтузиастов Modding and Development опубликовала первый полноценный трейлер Robowind Construct — модификации, превращающей The Elder Scrolls III: Morrowind в космический ролевой шутер с роботами.

Robowind Construct базируется на бесплатном движке с открытым исходным кодом OpenMW Engine — расширенной версии Gamebryo 2002 года с поддержкой современных ОС и собственным редактором OpenMW-CS. Локации и модели из The Elder Scrolls III: Morrowind не используются — материалы создаются с нуля.

Мод расскажет оригинальную историю. Всё начинается с инцидента на управляемой ИИ космической станции «Сфера», добывающей из пространства некий элемент R и строящей на его основе защитные и ударные дроны. Авария в одном из энергетических отсеков приводит к сбою, и управление передаётся от главного ИИ к местному, который запускает защитную систему и производство защитных дронов. Потерявший контроль над блоком ИИ посылает на уровень бота RW-1 Warrior, чтобы остановить выпуск дронов, устранить обезумевшие машины и восстановить центральное управление станцией.

Сейчас команда работает над демо-уровнем, в котором игрокам предстоит сражаться с защитными и патрульными дронами, рабочими ботами и более сильными врагами, включая босса.

Авторы объяснили выбор движка привычностью работы с этой технологией (они также создают другие моды для игр серии The Elder Scrolls) и наличием полностью готовых составляющих (игровой логики, механик и прочего). «Например, на Unreal Engine или Unity всё это приходится делать с нуля», — отметили они.

В комментариях к трейлеру пользователи назвали мод впечатляющим и пожелали авторам успехов. «Выглядит невероятно, — написал arbitrarygrill. — До этого момента не знал, насколько этого не хватает в моей жизни».

Robowind Construct пока не имеет сроков выхода. Играбельную бета-версию демонстрационного уровня планируется выпустить к лету. Разработчики не исключают возможности добавления мультиплеера. Следить за прогрессом разработки можно в группе VK и на сервере Discord. На YouTube-канале опубликованы десятки коротких видеороликов с демонстрацией различных особенностей прототипа.

Robowind Construct

The Elder Scrolls III: Morrowind не теряет популярности среди моддеров даже спустя 21 год после релиза. В феврале вышла новая версия глобального мода Morrowind Rebirth («неофициального ремастера»), а в ноябре крупное обновление получил Tamriel Rebuilt, авторы которого воссоздают «настоящий» Морровинд, соответствующий изначальной задумке Bethesda Game Studios. Появляются и необычные работы: например, недавний Morrowind Removed удаляет из игры саму провинцию и оставляет лишь океан.