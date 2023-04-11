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К 2027 году доля Arm-совместимых процессоров в сегменте ПК может вырасти до 25 %

На сегодняшний момент максимальным успехом в продвижении архитектуры Arm в сегменте персональных компьютеров может похвастать компания Apple, чьи решения занимают 90 % сегмента. Прочие производители, по мнению аналитиков Counterpoint Research, тоже будут активно брать на вооружение архитектуру Arm, в результате чего её доля в сегменте ПК к 2027 году вырастет до 25 % с нынешних примерно 14 %.

Источник изображения: Arm

Источник изображения: Arm

Безусловно, как отмечают авторы прогноза, поддержка популярных операционных систем и приложений типа Windows и Office365 будет существенно влиять на темпы экспансии Arm-совместимых ноутбуков. По итогам этого года процессоры с архитектурой Arm в сегменте ПК могут занять 15 % рынка, в следующем году их доля вырастет до 18 %, а уже в 2025 году они преодолеют планку в 21 %. При этом они будут теснить как продукцию Intel, так и AMD, поскольку к 2027 году доля последней сократится с 68 до 60 %, а второй — с 16,7 до 14,4 %.

Источник изображения: Counterpoint Research

Источник изображения: Counterpoint Research

К сильным сторонам процессоров с архитектурой Arm можно отнести как гибкость в конфигурировании функциональных блоков при проектировании, так и низкое энергопотребление. Первое свойство позволит создавать высокоспециализированные процессоры, заточенные под выполнение конкретного спектра задач. Второе позволит создавать компактные устройства, обладающие высокой автономностью с точки зрения электропитания. На базе Arm-совместимых процессоров нередко будут создаваться гибриды ноутбуков и планшетов, которые обладают достойным временем работы от батареи и при этом отличаются малой толщиной корпуса. Наконец, будут обретать популярность и сверхкомпактные компьютеры, подключаемые к порту USB и напоминающие своими габаритами флеш-накопитель или модем.

Другой перспективной сферой применения процессоров с архитектурой Arm специалисты Counterpoint Research считают устройства виртуальной и дополненной реальности. В этом случае необходимо сочетать высокую автономность работы с достойной производительностью, и в таком сравнении у процессоров с архитектурой Arm мало равных.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, ноутбуки и нетбуки, финансовые новости и аналитика,
Теги: arm, процессоры, аналитика, counterpoint research
arm, процессоры, аналитика, counterpoint research
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