«О таком нужно своим внукам рассказывать»: игрок CS:GO одним выстрелом уложил всю команду противника

В сетевых шутерах Counter-Strike есть понятие эйс (от английского ACE, то есть All Clan Elimination) — устранение всей команды противника одним игроком. Это само по себе редкое достижение, но на днях пользователю CS:GO под псевдонимом sp1cay удалось провернуть нечто ещё более впечатляющее.

Как обратил внимание портал Kotaku, играя недавно с друзьями в Counter-Strike: Global Offensive на карте Inferno, sp1cay после небольшой пробежки и броска гранаты совершает единственный выстрел из своей снайперской винтовки AWP, который устраняет всех пятерых соперников из вражеской команды.

В разговоре с блогером Джейком Лаки (Jake Lucky) sp1cay — быстро становящийся знаменитостью среди игроков в Counter-Strike — заявил, что «не хочет ничего, кроме того, чтобы люди заценили его полный ролик на YouTube». Прикрепляем 40-секундное видео с легендарным выстрелом ниже.

«Никогда ничего подобного не видел, так что, наверное, это редкость? Не уверен! Надеюсь, все получат удовольствие от просмотра», — написал sp1cay в описании геймплейного отрывка. В комментариях игроку объяснили, насколько необыкновенным оказался тот выстрел.

Зрители предсказуемо остались впечатлены достижением sp1cay и не скупились на громкие слова: