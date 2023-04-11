«О таком нужно своим внукам рассказывать»: игрок CS:GO одним выстрелом уложил всю команду противника

В сетевых шутерах Counter-Strike есть понятие эйс (от английского ACE, то есть All Clan Elimination) — устранение всей команды противника одним игроком. Это само по себе редкое достижение, но на днях пользователю CS:GO под псевдонимом sp1cay удалось провернуть нечто ещё более впечатляющее.
Как обратил внимание портал Kotaku, играя недавно с друзьями в Counter-Strike: Global Offensive на карте Inferno, sp1cay после небольшой пробежки и броска гранаты совершает единственный выстрел из своей снайперской винтовки AWP, который устраняет всех пятерых соперников из вражеской команды.
В разговоре с блогером Джейком Лаки (Jake Lucky) sp1cay — быстро становящийся знаменитостью среди игроков в Counter-Strike — заявил, что «не хочет ничего, кроме того, чтобы люди заценили его полный ролик на YouTube». Прикрепляем 40-секундное видео с легендарным выстрелом ниже.
«Никогда ничего подобного не видел, так что, наверное, это редкость? Не уверен! Надеюсь, все получат удовольствие от просмотра», — написал sp1cay в описании геймплейного отрывка. В комментариях игроку объяснили, насколько необыкновенным оказался тот выстрел.
Зрители предсказуемо остались впечатлены достижением sp1cay и не скупились на громкие слова:
- «Безумно нереально», — констатировал JakoMako89;
- «Чувак, это безумнейшая штука. Valve надо её продвигать», — считает Glori4n;
- «Более 10 лет CS:GO, и мы наконец нашли вершину клипов из игры», — уверен блогер Koofy;
- «Фантастический момент в истории видеоигр. Отправьте это кто-нибудь Джеффу [Кейли], чтобы он добавил его в нарезку лучших моментов на The Game Awards», — предлагает Bear Crimes;
- «Не уверен, увижу ли я ещё что-нибудь подобное в своей жизни», — сомневается Balázs;
- «О таком нужно своим внукам рассказывать — я бы рассказал», — даёт совет FahmiZFX;
- «Я даже в игру не играю, но понимаю, что это круто!» — говорит за большинство из нас Epic A.
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