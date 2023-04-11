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Intel отменила выпуск серверных ускорителей Data Center GPU Max 1350 серии Ponte Vecchio

Компания Intel отменила выпуск серверных ускорителей вычислений Data Center GPU Max 1350 серии Ponte Vecchio в рамках продолжающегося процесса реструктуризации своего графического подразделения. Ранее производитель отказался от выпуска ускорителей серии Rialto Bridge, которые должны были прийти на смену Ponte Vecchio. Их выпуск был намечен на текущий год.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Ускорители Data Center GPU Max 1350 должны были выпускаться в виде OAM-модулей с TDP 450 Вт. Они должны были предложить 112 ядер Xe и 96 Гбайт памяти HBM2e. Их характеристики по-прежнему значатся на официальном сайте Intel, однако переход по ссылке на продукт ведёт на пустую страницу. То, что выпуск данных ускорителей был отменён, представители Intel подтвердили сайту Tom’s Hardware.

Компания объяснила, что выпустила более производительные ускорители Data Center GPU Max 1550, оснастив их воздушной системой охлаждения, хотя изначально планировался выпуск этих решений с системой жидкостного охлаждения. В результате выпуск Data Center GPU Max 1350 для серверов с воздушным охлаждением показался компании более неактуальным. Вместо них Intel выпустит ускорители Max 1450. Их запуск ожидается в текущем году.

«Мы выпустили ускорители Intel Data Center Max GPU 1550 с TDP 600 Вт, которые изначально предполагалось выпускать для систем с СЖО. С тех пор мы расширили поддержку и предложили ускорители Intel Data Center Max GPU 1550 для систем с воздушным охлаждением. На фоне этого было принято решение отказаться от выпуска моделей Intel Data Center Max GPU 1350 с TDP 450, которые должны были выпускаться для решений с воздушным охлаждением. Вместо них в текущем году мы представим модели Data Center GPU Max 1450. Они предложат меньшую пропускную способность в операциях ввода-вывода, будут предназначены для других рынков и будут рассчитаны на использование с воздушными и жидкостными системами охлаждения. Наш ассортимент [ускорителей для ЦОД] также будет расширен моделями Data Center GPU Max 1100 с TDP 300 Вт», — рассказал представитель Intel в разговоре с Tom’s Hardware.

Характеристики будущих ускорителей Data Center GPU Max 1450 компания пока не сообщает.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: ponte vecchio, ускоритель, intel
ponte vecchio, ускоритель, intel
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