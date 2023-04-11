Сегодня 11 апреля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Разработчики The Elder Scrolls Online по...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Разработчики The Elder Scrolls Online попались на плагиате фанатской иллюстрации от российской художницы

В июле 2020 года российская художница Relan Daevath опубликовала в Tumblr рисунок по мотивам The Elder Scrolls, а спустя чуть менее трёх лет её работа появилась в сетевой ролевой игре The Elder Scrolls Online. Только автор иллюстрации оказался тут ни при чём.

Источник изображения: ZeniMax Online Studios

Источник изображения: ZeniMax Online Studios

Речь идёт о платном облике Mercymother's Body Art («Боди-арт Матери милосердия») в кронном магазине The Elder Scrolls Online. В дизайне татуировки безошибочно угадывается рисунок Relan Daevath.

Как призналась Relan Daevath у себя в Tumblr, она осталась «немного шокирована» произошедшим. Девушка потратила немало сил на создание иллюстрации и имеет на руках доказательства своего авторства.

Облик в The Elder Scrolls Online

Облик в The Elder Scrolls Online

«Я знаю, что все права на персонажей принадлежат Zenimax и так далее, но использовать чужой фан-арт без уведомления автора тоже не очень красиво. Мне бы польстило такое внимание к моей работе, попроси они моего разрешения. Но они не попросили», — написала Relan Daevath.

В ответ на обоснованные претензии создатели TES Online из ZeniMax Online Studios заверили, что находятся в контакте с художницей и работают над достижением «должного разрешения» конфликтной ситуации — автора рисунка обижать не хотели.

Рисунок Relan Daevath (источник изображения: Tumblr)

Рисунок Relan Daevath (источник изображения: Tumblr)

Relan Daevath уже подтвердила, что разработчики вышли на связь и обещают разобраться в случившемся. По всей видимости, ситуация стала результатом недосмотра со стороны одного или нескольких сотрудников ZeniMax Online Studios.

Это не первый подобный случай: в 2022 году Capcom урегулировала судебный процесс с фотографом по обвинению в краже текстур для Resident Evil 4 и Devil May Cry, а BioWare заменила стоковую фотографию Тали из Mass Effect 3 лишь в ремастере.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Не знал, насколько этого не хватает в моей жизни»: российские моддеры превращают The Elder Scrolls III: Morrowind в космический ролевой шутер
Энтузиаст создал квесты для TES V: Skyrim при помощи ChatGPT — результат превзошёл его ожидания
Новый мод для The Elder Scrolls III: Morrowind удаляет из игры Морровинд, «потому что вы все не умеете себя вести»
Олдскульный шутер в рисованном фэнтезийном мире The Explorator отправит игроков на поиски Атлантиды
Закулисное обновление Fallout 4 подлило масла в огонь слухов о Fallout: New Vegas 2
Щуриться больше не придётся: с новым патчем в Atomic Heart появилась настройка размера субтитров и не только
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox, PlayStation,
Теги: the elder scrolls online, zenimax online studios, bethesda softworks, mmorpg
the elder scrolls online, zenimax online studios, bethesda softworks, mmorpg
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22