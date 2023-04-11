Разработчики The Elder Scrolls Online попались на плагиате фанатской иллюстрации от российской художницы

В июле 2020 года российская художница Relan Daevath опубликовала в Tumblr рисунок по мотивам The Elder Scrolls, а спустя чуть менее трёх лет её работа появилась в сетевой ролевой игре The Elder Scrolls Online. Только автор иллюстрации оказался тут ни при чём.

Речь идёт о платном облике Mercymother's Body Art («Боди-арт Матери милосердия») в кронном магазине The Elder Scrolls Online. В дизайне татуировки безошибочно угадывается рисунок Relan Daevath.

Как призналась Relan Daevath у себя в Tumblr, она осталась «немного шокирована» произошедшим. Девушка потратила немало сил на создание иллюстрации и имеет на руках доказательства своего авторства.

«Я знаю, что все права на персонажей принадлежат Zenimax и так далее, но использовать чужой фан-арт без уведомления автора тоже не очень красиво. Мне бы польстило такое внимание к моей работе, попроси они моего разрешения. Но они не попросили», — написала Relan Daevath.

В ответ на обоснованные претензии создатели TES Online из ZeniMax Online Studios заверили, что находятся в контакте с художницей и работают над достижением «должного разрешения» конфликтной ситуации — автора рисунка обижать не хотели.

Relan Daevath уже подтвердила, что разработчики вышли на связь и обещают разобраться в случившемся. По всей видимости, ситуация стала результатом недосмотра со стороны одного или нескольких сотрудников ZeniMax Online Studios.

Это не первый подобный случай: в 2022 году Capcom урегулировала судебный процесс с фотографом по обвинению в краже текстур для Resident Evil 4 и Devil May Cry, а BioWare заменила стоковую фотографию Тали из Mass Effect 3 лишь в ремастере.