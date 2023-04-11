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В Microsoft Teams появилась поддержка AR-эффектов Snapchat Lenses — на голову можно надеть ушки или целую курицу

Компания Microsoft интегрировала поддержку эффектов дополненной реальности Snapchat Lenses в свой сервис для совместной работы Teams. На данный момент пользователям доступны 20 AR-эффектов, благодаря чему можно сделать видеозвонки интереснее. Любой желающий во время беседы может дополнить свой образ виртуальной кошкой, ленивцем на плече, солнцезащитными очками и др.

Источник изображений: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

Для использования AR-эффектов пользователям Microsoft Teams не нужно скачивать какое-либо отдельное дополнение, поскольку Snapchat Lenses интегрированы в раздел видеоэффектов клиента Teams. Для реализации поддержки визуальных эффектов разработчики из Microsoft задействовали SDK Snap Camera Kit. Хотя Microsoft использует этот же SDK для интеграции AR-эффектов Snapchat на своей образовательной платформе Flip, визуальные эффекты в сервисе для совместной работы будут доступны только пользователям Teams for Work.

Отмечается, что появление Snapchat Lenses в Teams произошло всего через месяц после того, как Snap закрыла своё приложение Camera, которое могло добавлять аналогичные эффекты в Teams и Zoom. Само же приложение Snap Camera было запущено в 2018 году и первоначально предназначалось для использования во время онлайн-трансляций в Twitch. Однако во время пандемии коронавируса, когда подскочила популярность видеозвонков, AR-эффекты стали востребованы в других сервисах.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение,
Теги: microsoft teams, snapchat lenses, дополненная реальность, ar-эффекты
microsoft teams, snapchat lenses, дополненная реальность, ar-эффекты
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