Более четверти российских геймеров покупают игры через посредников

После обострения ситуации на Украине в течение прошлого года Steam и другие зарубежные сервисы цифровой дистрибуции видеоигр перестали принимать платежи из России. Российские геймеры стараются искать выходы из сложившейся ситуации, в том числе обращаясь к услугам посредников. На это указывают данные исследования XYZ School.

В сообщении сказано, что 81 % опрошенных в ходе исследования геймеров подтвердили, что им стало сложнее покупать игры. Больше всего сложностей участники опроса испытывают при покупке игр в Steam (56 %) и PlayStation Store (20 %). Наиболее распространённым способом обхода ограничений является покупка ключей через посредников. Этим способом пользуются 27 % респондентов.

Исследование показало, что российские геймеры используют для пополнения кошельков на платформах дистрибуции игр сторонние сервисы (26 %), а также изменяют регион аккаунта или используют VPN (19 %). При этом 41 % геймеров потратили не более 5 тыс. рублей для покупки игр с помощью способов для обхода ограничений, 10 % респондентов потратили от 10 до 20 тыс. рублей, а 5 % опрошенных — более 20 тыс. рублей.