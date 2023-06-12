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Компактный мини-ПК Blackview MP200 дебютирует на глобальном рынке 12 июня

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В Сети появились сообщения о планах Blackview начать глобальные поставки мини-ПК Blackview MP200, дебют которого, по данным источников, состоится с 12 по 18 июня. Новинка предназначена для работы, развлечений и учёбы.

Blackview MP200 построен на мощном шестиядерном процессоре Intel Core i5-11400H 11-го поколения с тактовой частотой до 4,5 ГГц и поддержкой 12 виртуальных потоков. Объём оперативной памяти DDR4 составляет 16 Гбайт (поддерживается возможность расширения до 128 Гбайт). Ёмкость SSD, составляющая 512 Гбайт, можно увеличить до 2 Тбайт, что позволяет удовлетворить различные потребности в хранении данных.

В MP200 для отвода тепла используется вентилятор, который работает на скорости 4300 об/мин и обеспечивает длительную бесперебойную работу устройства. Кроме того, в MP200 улучшены возможности активного шумоподавления. Даже при интенсивном использовании уровень шума не поднимается выше 39 дБ, что обеспечивает комфортные условия работы при сохранении высокой производительности компьютера.

Коммуникационные возможности компьютера включают четыре порта USB 3.2 Gen 2, обеспечивающими пропускную способность до 10 Гбит/с, порты DisplayPort, HDMI 2.0 и USB Type-C, обеспечивающие вывод изображения 4K, позволяя одновременно подключаться к трём дисплеям.

Спецификации Blackview MP200 также включают адаптеры беспроводной связи WiFi 6 и Bluetooth 5.2, сетевую карту LAN Ethernet RJ45 (100/1000 Мбит/с), обеспечивающие высокоскоростную загрузку контента, плавную потоковую передачу и онлайн-игры без задержек. Аппарат поставляется с предустановленной операционной системой Window 11 Pro.

Blackview MP200 имеет компактные размеры — 183,2 × 150 × 75,5 мм и небольшой вес — 690 г. Также MP200 оснащён противоскользящей подставкой, которая не только снижает риск опрокидывания мини-ПК, но и улучшает отвод тепла, способствуя стабильности работы системы.

С подробностями о предстоящем дебюте мини-ПК Blackview MP200 и его возможностях можно познакомиться по этой ссылке.

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Рубрики: Новости Hardware, barebone-системы, неттопы, all-in-one PC, медиацентры,
Теги: blackview, мини-пк
blackview, мини-пк
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