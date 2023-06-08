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Роботы-пылесосы HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 и R2 Plus поступили в продажу в России, с 6 июня по 17 июля — скидка

 
Партнёрский материал

На российском рынке появились роботы-пылесосы HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 и R2 Plus. Их можно приобрести в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», МТС, «МегаФон», OZON, «Ситилинк» и т.д. Роботы-пылесосы построены на платформе HONOR CHOICE с лидаром для создания карт помещений и с повышенной мощностью всасывания 2700 Па. Модель R2 Plus поставляется со станцией самоочистки.

В ходе уборки HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 и R2 Plus создают карты помещений с помощью лидара нового поколения, который сканирует окружающее пространство со скоростью 1800 оборотов/с в радиусе 8 м и охватом более 85 % площади. С помощью приложения можно будет выбирать на карте область для уборки, указывать запретные зоны и устанавливать персональные настройки для каждой комнаты, а также график уборки.

Ёмкости аккумулятора пылесосов в размере 3200 мА·ч достаточно для проведения уборки в течении 100 минут. При падении заряда ниже необходимого уровня робот-пылесос автоматически отправляется на док-станцию и возобновляет уборку, как только аккумулятор зарядится до 80 %. На зарядку аккумулятора уходит 5 часов.

Четырхкомпонентная система уборки пылесосов включает боковую и основную щетки, турбину с максимальной мощностью всасывания 2700 Па и пылесборник с HEPA-фильтром для эффективного сбора мелких частиц пыли.

Благодаря небольшой высоте корпуса 95 мм пылесосы позволяют эффективно убирать пыль в труднодоступных местах — под шкафами, диванами и т.д. При движении устройства могут преодолевать препятствия высотой до 20 мм, увеличивая мощность всасывания при определении коврового покрытия.

Модель HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus поставляется со станцией самоочистки, оснащённой вместительными мешками объёмом 4 л. Благодаря мощности всасывания более 26 000 Па, станция собирает из контейнера пылесоса более 99,5 % мусора и мелких частиц.

Стоимость HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 с классической зарядной станцией равна 20 999 рублей, с 6 июня по 17 июля действует специальное предложение — первые покупатели смогут приобрести робот-пылесос со скидкой 3000 рублей. Модель HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus со станцией самоочистки стоит 26 999 рублей, а в рамках спецпредложения её цена составит 24 499 рублей.

 
 
Партнёрский материал
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Теги: honor, робот-пылесос, россия, скидки
honor, робот-пылесос, россия, скидки
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