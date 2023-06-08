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До конца года в РФ появится более 650 новых быстрых зарядных станций для электромобилей

Пресс-служба Минпромторга сообщила, что в 32 регионах России до конца года планируется установить 659 быстрых электрических зарядных станций (ЭЗС) для автомобилей. Тем не менее эксперты полагают, что такого количества будет недостаточно даже для Москвы и Санкт-Петербурга.

Источник изображения: pixabay

Источник изображения: pixabay

По данным сервиса 2chargers, на сегодняшний день в России зарегистрировано 29,5 тыс. электрокаров, на которые приходится 4,4 тыс. зарядных станций. В ведомстве отметили, что «в рамках субсидиарной поддержки операторов зарядной инфраструктуры на возмещение стоимости отечественных ЭЗС на сегодняшний день установлено 439 быстрых ЭЗС. До конца года планируется установить ещё 659 быстрых ЭЗС в 32 регионах нашей страны». Однако, представители отрасли считают, что такого количества будет недостаточно.

Основатель и гендиректор компании по производству ЭЗС Edison Technologies Михаил Крапивной, отметил, что «в Москве для комфортного использования электромобилей необходимо иметь 3,4 тыс. станций, в Санкт-Петербурге — 1,8 тыс. А по всей стране желательно установить не менее 18 тыс. ЭЗС в ближайшие три года». По подсчётам «Известий», на данный в столице установлено только около 300 ЭЗС, а в Санкт-Петербурге, по данным ПАО «Россети Ленэнерго» — всего 53.

Растущая популярность электротранспорта усиливает необходимость в увеличении количества ЭЗС. По мнению главного редактора российского электромобильного портала EV-Start Руслана Тарасова в 2023 году количество владельцев электромобилей увеличится на 5–6 тыс. Михаил Крапивной прогнозирует, что спрос на электрокары в этом году увеличится на 30 %. «Это касается не только Tesla, но китайских и немецких марок, которые становятся всё популярнее из-за своей более доступной цены по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания», — подчеркнул специалист.

Отдельной проблемой является неравномерное распределение зарядных станций. По словам гендиректора и совладельца компании «Системы автономной энергии» Антона Мухина, в крупных городах Сибири и Дальнего Востока появилось много электротранспорта в рамках параллельного импорта. По этой причине возникла резкая нехватка ЭЗС. Он также отметил, что большинство существующих зарядных станций медленные, из-за чего «машина будет заряжаться по 4–5 часов, что не очень удобно».

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: электромобиль, зарядная станция, прогноз
электромобиль, зарядная станция, прогноз
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