Мэрия Нью-Йорка подала в суд на Kia и Hyundai — их машины легко угнать по инструкции из соцсетей

Власти Нью-Йорка подали иск против Kia и Hyundai, обвинив корейских автопроизводителей в халатности и создании источника опасности для всех окружающих — машины этих марок оказалось слишком просто угнать.

В исковом заявлении говорится, что рост числа краж автомобилей поставил под угрозу благополучие нью-йоркцев фактически истощил ресурсы правоохранительных органов, а виной всему оказалось решение не устанавливать на Kia и Hyundai иммобилайзеры. В соцсетях стали появляться многочисленные видеоинстуркции по угону автомобилей двух марок, в результате чего официальные лица стали выступать с призывами к автопроизводителям об отзыве машин. В результате Kia и Hyundai пришлось выплатить $200 млн для урегулирования коллективного иска автовладельцев и сделать бесплатным противоугонное ПО.

Около 8,3 млн автомобилей марок Kia и Hyundai, выпущенных в период с 2011 по 2022 гг., лишены иммобилайзеров двигателя, из-за чего они оказались уязвимыми для краж, а инструкции по их угону начали вирусно распространяться на YouTube и в TikTok. Администрации платформ удаляют эти материалы, но угоны продолжаются.

В иске мэрии Нью-Йорка говорится, что на кражи Kia 2011–21 и Hyundai 2015–21 годов выпуска приходится 19,3 % зарегистрированных угонов в городе за этот год, причём доля этих машин составляет всего 2,9 %. За первые четыре месяца 2023 года в Нью-йорке угнаны 977 автомобилей Hyundai и Kia — на 660 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.