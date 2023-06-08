LG представила игровые 4K-мониторы UltraGear 27GR93U-B и UltraGear 32GR93U-B с частотой 144 Гц

Компания LG без лишнего шума представила два новых игровых монитора из серии UltraGear — 27-дюймовый UltraGear 27GR93U-B и 32-дюймовый UltraGear 32GR93U-B. Обе новинки поддерживают разрешение 4K и обладают частотой обновления 144 Гц.

В модели UltraGear 27GR93U-B используется 10-битная (8 бит + FRC) матрица IPS со скоростью отклика 1 мс и 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Новинка имеет сертификацию VESA DisplayHDR 400, поддерживает технологию синхронизации изображения AMD FreeSync Premium и динамическую частоту обновления (VRR).

Монитор также имеет функцию стабилизации чёрного, несколько игровых режимов настроек изображения под различные игровые жанры и оснащён счётчиком FPS. Характеристики UltraGear 32GR93U-B не отличаются от младшей модели. Разница состоит лишь в диагонали экрана. Оба монитора совместимы с технологией синхронизации изображения NVIDIA G-Sync.

В оснащение обоих мониторов вошли по два порта HDMI 2.1, по одному DisplayPort 1.4, по одному восходящему и двух нисходящим разъёмам USB 3.0, а также по 3,5-мм аудиовыходу.

Игровые мониторы UltraGear 27GR93U-B и UltraGear 32GR93U-B получили эргономичные подставки, позволяющие регулировать высоту дисплея над столом, а также углы поворота и наклона. О стоимости новинок компания не сообщила, однако 27-дюймовая модель обнаружена у ретейлеров в Гонконге по цене около $560.