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Последний жёсткий диск Seagate с перпендикулярной записью получит объём 24 Тбайт

Жёсткие диски большого объёма ещё долго будут востребованы в облачных системах хранения данных, поэтому компания Seagate Technology свои планы по их эволюционному развитию строит на годы вперёд. Как следует из этих планов, технология перпендикулярной магнитной записи изживёт себя после выпуска жёсткого диска объёмом 24 Тбайт, затем будет использоваться технология «черепичной записи», а магнитная запись с подогревом (HAMR) подарит жизнь жёстким дискам объёмом от 32 до 50 Тбайт.

Источник изображения: Seagate Technology

Источник изображения: Seagate Technology

Об этом, по словам ресурса Tom’s Hardware, стало известно из высказываний финансового директора Seagate Technology Джанлуки Романо (Gianluca Romano) на технологической конференции Bank of America. Он не стал уточнять, когда серийные жёсткие диски с технологией подогрева при записи начнут поставляться за пределы узкого круга облачных клиентов и гиперскейлеров, но из ранних заявлений представителей компании известно, что это может случиться уже в третьем квартале текущего года.

По словам представителя Seagate, жёсткие диски поколения HAMR объёмом 32 Тбайт будут использовать десять магнитных пластин и двадцать головок. Их преемники объёмом 36 Тбайт сохранят аналогичную техническую компоновку, как и модели объёмом 40 Тбайт. Даже к выпуску накопителей объёмом 50 Тбайт компания начинает готовиться уже сейчас, поскольку в её лабораториях существует образец магнитной пластины, способной хранить до 5 Тбайт информации.

Жёсткие диски объёмом 24 Тбайт компания выпустит в ближайшие месяцы, и они будут использовать традиционную уже технологию перпендикулярной магнитной записи. Следующим шагом станет появления жёстких дисков объёмом 28 Тбайт, но они уже будут опираться на технологию так называемой «черепичной» магнитной записи. По сути, переход к HAMR в массовых количествах состоится после достижения жёсткими дисками Seagate объёмов свыше 30 Тбайт.

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Рубрики: Новости Hardware, жесткие диски, системы хранения данных, интерфейсы, NAS, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры,
Теги: seagate, seagate technology, hdd, жёсткий диск, роадмап
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