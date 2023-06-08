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Honor удалось кратно нарастить мировые продажи, несмотря на кризис на рынке смартфонов

Мировой финансовый кризис сильно ударил по потребителям, ослабив спрос и сделав прошлый год худшим для сегмента смартфонов за десятилетие. Для многих OEM-производителей смартфонов настали тяжёлые времена, поскольку им приходится корректировать планы дальнейшего развития на фоне сложившейся ситуации. В это же время поставки смартфонов Honor в первом квартале 2023 года выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник изображений: Counterpoint

Источник изображений: Counterpoint

Об этом сказано в отчёте исследовательской компании Counterpoint Research. За прошедший год Honor, отделившаяся от Huawei в конце 2020 года, продемонстрировала впечатляющий рост в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Африке и Латинской Америке, где поставки бренда выросли в пять, шесть и восемь раз соответственно.

Honor потребовалось некоторое время, чтобы вернуться в Европу после обретения независимости. Бренд вернулся в регион в начале 2022 года и установил партнёрские отношения со многими крупными розничными сетями и операторами связи. Партнёрство с операторами имеет ключевое значение для будущих перспектив роста, поскольку на их каналы продаж приходится до 40 % от общего объёма продаж в регионе (в Западной Европе этот показатель составляет около 55 %).

Флагманские смартфоны серии Magic, начиная с Magic 4 Pro, хорошо продавались во Франции, Германии и Великобритании. Смартфоны среднего уровня Honor 50 и Honor 50 Lite стали лидерами продаж бренда в первом квартале 2022 года, а в этом году им на смену пришёл Honor 70, также ставший весьма популярным. Более доступные смартфоны Honor X-серии хорошо зарекомендовали себя на более чувствительных рынках, включая Италию и страны Восточной Европы. За счёт этого Honor удалось быстро набрать обороты в Европе, и компания планирует сохранить этот импульс с помощью новых моделей хорошо зарекомендовавших серий, таких как Magic (Magic 5 Pro вышел во втором квартале 2023 года), а также новинок, таких как складной Magic Vs.

Самый быстрой рост бизнеса Honor наблюдается в Латинской Америке, где объём поставок вырос в восемь раз в годовом исчислении и в три раза относительно предыдущего квартала. Доля Honor растёт во многих странах региона, а в Колумбии и Перу бренд вошёл в первую пятёрку по объёмам поставок смартфонов. Значительного успеха удалось добиться в Панаме и Гватемале. Ближний Восток и Африка является для Honor ключевым растущим рынком. По объёму поставок бренд вошёл в пятёрку лидеров в ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке и ряде других стран.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: honor, смартфоны, продажи
honor, смартфоны, продажи
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