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Adobe пообещала компенсацию, если её ИИ для генерации картинок Firefly нарушит чьи-то авторские права

Компания Adobe представила расширение Firefly на основе генеративного ИИ для корпоративных пользователей. «Предложение включает полную компенсацию за контент, созданный с помощью этого инструмента», — утверждает Клод Александр (Claude Alexandre), вице-президент по цифровым медиа Adobe. Компания уверена в способности своего ИИ уважать защищённые авторским правом изображения и выплатит компенсацию своим клиентам, если им будет предъявлен иск за нарушение авторских прав в отношении любых изображений, созданных при помощи Firefly.

Источник изображения: Adobe

Источник изображения: Adobe

«Все, что создано с помощью инструмента Firefly для преобразования текста в изображение будет полностью возмещено компанией как доказательство того, что мы поддерживаем коммерческую безопасность и готовность ИИ-функций», — добавил Александр. Стандарты генеративного ИИ и авторского права ещё не урегулированы юридически, что заставляет компании воздерживаться от использования ИИ в своих бизнес-операциях. Александр надеется, что решение Adobe внесёт ясность.

Модель Firefly обучается на стоковых изображениях, права на которые принадлежат Adobe, а также на контенте с открытой лицензией (например, изображения Creative Commons) и контенте, являющемся общественным достоянием. «Adobe уже довольно давно предлагает компенсацию за использование собственных продуктов, в частности за стоковые изображения», — отметил Александр.

Предложение будет доступно только для корпоративных клиентов, и Adobe отказалась сообщить, сколько она выделила средств для возможных судебных разбирательств. Также компания не разъяснила, означает ли возмещение убытков при использовании Firefly, что иск в случае нарушения авторских прав нужно подавать напрямую к Adobe, а не к пользователю Firefly.

Исследователь прав интеллектуальной собственности Андрес Гуадамуз (Andres Guadamuz) уверен, что обещание Adobe не следует воспринимать легкомысленно: «У них должны быть очень серьёзные гарантии от их юристов. Adobe утверждает, что Firefly была обучена на полностью законных исходных данных. Они провели тщательное исследование своих источников обучения и уверены, что на них не подадут в суд».

Adobe надеется, что гарантия возмещения убытков придаст компаниям уверенности в развёртывании генеративных инструментов ИИ в их бизнесе. Пока неясно, как создатели стоковых изображений, используемых для обучения Firefly, получат компенсацию за свою работу. Adobe сообщила, что разрабатывает модель вознаграждения для участников Adobe Stock на основе «этичного и ответственного» подхода и поделится подробностями, когда Firefly выйдет из статуса бета-версии.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Графические редакторы, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: adobe, adobe firefly, искусственный интеллект, авторские права
adobe, adobe firefly, искусственный интеллект, авторские права
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