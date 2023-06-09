Final Fantasy VII Rebirth выйдет на двух дисках — новый трейлер и подробности второго эпизода ремейка классической RPG

Издатель и разработчик Square Enix в рамках презентации Summer Game Fest поделился новым трейлером и подробностями Final Fantasy VII Rebirth — второго эпизода ремейка культовой японской ролевой игры Final Fantasy VII.

После побега из мегаполиса Мидгара в Final Fantasy VII Remake Клауд, Баррет, Тифа, Аэрис и Ред XIII отправляются в погоню за мстительным мечником Сефиротом из прошлого Клауда по обширному миру.

Разработчики обещают самостоятельное (знание Remake не требуется) приключение, полное тайн увлекательное повествование, личностный рост каждого героя и графику нового уровня.

Дебютировавший в рамках Summer Game Fest трёхминутный трейлер Final Fantasy VII Rebirth демонстрирует отрывки из заставочных роликов, путешествия по открытому миру и сражения с разнообразными врагами.

Помимо прочего, в ролике уточнили, когда ждать игру. Final Fantasy VII Rebirth выйдет в начале 2024 года эксклюзивно на PS5. Square Enix также сообщила, что розничная версия проекта будет поставляться на двух дисках, а не одном.