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Калифорнийским владельцам Mercedes-Benz разрешили ездить на автопилоте, не держась за руль

Невада стала первым американским штатом, признавшим соответствие автопилота третьего уровня автомобилей Mercedes-Benz минимальным требованиям в области безопасности дорожного движения, но Калифорния пошла несколько дальше и разрешила продажу и эксплуатацию на дорогах штата подобных машин. Водители могут не держать руки на руле, но сфера применения технологии будет заметно ограничена.

Источник изображения: Mercedes-Benz

Источник изображения: Mercedes-Benz

Как поясняет The Verge, Департамент моторных транспортных средств Калифорнии (DMV) хоть и разрешил продавать в частное пользование автомобили марки Mercedes-Benz с автопилотом третьего уровня по классификации SAE, наложил ряд ограничений на их применение. Во-первых, систему Drive Pilot немецкого автопроизводителя можно будет задействовать только на скоростных многополосных дорогах в условиях довольно интенсивного трафика, но на скоростях не выше 64 км/ч. В городе активировать систему будет запрещено, а дополнительными ограничениями считаются наводнения, сильный дождь и проведение в местах передвижения строительных работ. В подобных условиях чёткая работа бортовых датчиков не гарантируется.

Во-вторых, пользователи системы Drive Pilot перед её первичной активацией будут обязаны просмотреть видеоролики, разъясняющие принципы её работы и эксплуатации. Система автопилота третьего уровня в данной реализации подразумевает использование камер, радаров и лидара, а также микрофонов, которые задействованы для определения момента приближения транспортных средств служб экстренного реагирования со включенной сиреной.

В отличие от автопилота второго уровня, коим являются предлагаемые Tesla системы активной помощи водителю, от владельцев машин Mercedes-Benz с системой Drive Pilot не требуется постоянно держать руки на руле или ноги на педалях, поскольку автоматика должна передавать управление человеку по специальному сигналу. Салонная камера также будет следить за положением головы водителя, и если отворачиваться в сторону или подолгу смотреть на экран бортовой мультимедийной системы или мобильного устройства ему будет позволено, то покидать своё кресло во время движения или спать будет запрещено.

К слову, Mercedes-Benz является не первым автопроизводителем, добившимся допуска машин с автопилотом третьего уровня на дороги общего пользования. Ранее это сделала компания Honda со своим седаном Legend, который предлагается в Японии мелкими партиями в лизинг корпоративным клиентам. В любом случае, говорить о масштабном распространении подобных транспортных средств пока преждевременно. Исследователи же говорят, что системы управления с возможностью передачи контроля от человека к автоматике и обратно представляют максимальную опасность для участников дорожного движения, поскольку снизивший по воле автоматики концентрацию внимания водитель значительно теряет во времени реакции в случае необходимости взять управление на себя при возникновении экстренной ситуации.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, мир роботехники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: калифорния, mercedes-benz, автопилот, сша
калифорния, mercedes-benz, автопилот, сша
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