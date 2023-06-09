Роглайт-шутер Witchfire от бывших разработчиков Painkiller и Bulletstorm будет больше похож на Dark Souls, чем DOOM — новый трейлер и дата выхода в EGS

Польская студия The Astronauts, основанная бывшими разработчиками Painkiller и Bulletstorm, на презентации Summer Game Fest раскрыла дату выхода своего фэнтезийного роглайт-шутера Witchfire.

Как стало известно, Witchfire поступит в продажу уже 20 сентября текущего года в версии эксклюзивно для раннего доступа Epic Games Store. Ранее сообщалось, что в предрелизном состоянии игра проведёт около 12 месяцев.

Анонс сопроводили динамичным геймплейным трейлером Witchfire. Минутный ролик (прикреплён ниже) демонстрирует местные локации, отстрел разнообразных монстров и возвещает о начале охоты на ведьм.

По сюжету между могущественными ведьмами и Церковью идёт смертельная война. С помощью безбожного арсенала и запрещённой магии игроки в роли вооруженного колдунами Ватикана жертвенника бросят вызов тёмным ужасам.

Вместо планировавшихся изначально для Witchfire боевых арен в проекте будут открытые уровни. По словам главы The Astronauts Адриана Хмеляжа (Adrian Chmielarz), это позволит пользователю самому определять порядок исследования зон.

«Мне кажется, последние несколько трейлеров могли создать у игроков ложное впечатление о том, что Witchfire — это один сплошной экшен. Это не так. Конечно, в игре хватает напряжённых боёв, но, помимо этого, вам также предстоит исследовать окружение, заранее планировать свои действия и думать. В этом плане мы гораздо ближе к какой-нибудь Dark Souls, чем, скажем, к DOOM», — говорит Хмеляж.

Впервые Witchfire показали на The Game Awards 2017, однако за игру The Astronauts взялась ещё в 2015 году. Проект базируется на Unreal Engine 4 и предложит «AAA-графику от инди-команды из девяти человек».