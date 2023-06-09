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«Наконец-то конкуренция для Кодзимы»: создатели Ape Out и Getting Over It анонсировали нелепый симулятор ходьбы Baby Steps, напоминающий Death Stranding

Трио инди-разработчиков — создатель Getting Over It with Bennett Foddy Беннет Фодди (Bennett Foddy), а также известные по Ape Out Гейб Кузилло (Gabe Cuzillo) и Макси Бок (Maxi Boch) — в рамках шоу Devolver Direct: The Return of Volvy представило новый взгляд на жанр симуляторов ходьбы.

Источник изображений: Devolver Digital

Источник изображений: Devolver Digital

Игра называется Baby Steps и предлагает научиться ходить заново. Подобно QWOP от того же Фодди, геймплей крутится вокруг самого процесса переступания с ноги на ногу и поддержания равновесия. Задачу осложняет реалистичная физика, которая наверняка обеспечит пользователям ряд комичных ситуаций.

Геймерам в Baby Steps достанется роль Нейта — безработного горемыки, в 35 лет живущего в родительском подвале. Герой вёл «ужасно скучную жизнь», пока однажды его, босоногого и в домашнем комбинезоне, не переносит в другой мир, где он открывает в себе силы, о которых и не подозревал.

Пользователям Baby Steps предстоит исследовать окутанный туманом мир, тщательно продумывая каждый шаг, покорять безмятежные горы, любоваться пейзажами, умиляться местной фауне и искать «смысл потраченной впустую жизни». Как это выглядит, можно посмотреть в анонсирующем трейлере (прикреплён выше).

Разработчики обещают мир, оживающий на глазах благодаря динамичному музыкальному сопровождению (включает более 420 мелодий), возможность изучать окружение в удобном для себя темпе, опасность запачкать одежду в случае падения, а также головные уборы, которые не нужно коллекционировать.

Скриншоты Baby Steps
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Зрители дебютного трейлера Baby Steps оценили потенциал проекта и обратили внимание на схожесть местных пейзажей с антуражем курьерского экшена Death Stranding от команды гейм-дизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima), в котором тоже много внимания уделялось ходьбе. «Наконец-то конкуренция для Кодзимы», — подмечает Aiman Ghazi.

Baby Steps находится в разработке уже более трёх лет и планируется к выходу на протяжении 2024 года в версиях для PC (Steam) и PlayStation 5. Страница игры в цифровом магазине Valve переведена на русский, но в списке поддерживаемых языков на данный момент значится лишь английский.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Анонс, PlayStation,
Теги: baby steps, devolver digital, симулятор
baby steps, devolver digital, симулятор
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