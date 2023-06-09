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Atlus случайно опубликовала трейлеры ремейка Persona 3 и нового ответвления Persona 5 до официального анонса

Японское издательство Atlus не стало дожидаться презентации Xbox Games Showcase и у себя в соцсетях случайно опубликовало трейлеры сразу двух своих будущих игр — окружённых слухами ремейка Persona 3 и нового ответвления от Persona 5.

Источник изображения: Atlus

Источник изображения: Atlus

Новая версия Persona 3 получила название Persona 3 Reload и, судя по минутному трейлеру (прикреплён ниже), базируется на движке Unreal Engine. Версия не уточняется, но в сентябре 2020 года команда Persona искала специалиста по UE4.

Ролик демонстрирует знакомый по Persona 5 визуальный стиль, отрывки аниме-вставок и игрового процесса. В видео фигурирует лишь герой мужского пола: предполагается, что дебютировавшая в Persona 3 Portable протагонистка частью ремейка не будет.

Что касается ответвления от Persona 5, то оно называется Persona 5 Tactica и представляет собой ролевую стратегию со стилизованными мультяшными персонажами (маленькое тело, большая голова).

Судя по недавней утечке и «слитому» Atlus трейлеру, игроков ждёт геймплей в духе Mario + Rabbids Kingdom Battle (с поправкой на реалии Persona 5) и вдохновлённые «тремя историческими революциями» королевства.

Трейлеры также содержали информацию о сроках релиза: Persona 3 Reload ожидается в начале 2024 года, а Persona 5 Tactica выйдет уже 17 ноября. Оба проекта заявлены для PC (Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S, а также Game Pass.

Предполагается, что устройствами из экосистемы Xbox список целевых платформ Persona 3 Reload и Persona 5 Tactica не ограничится. Официальный анонс ожидается на шоу Xbox Games Showcase, которое начнётся 11 июня в 20:00 по Москве.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Стратегия, Xbox,
Теги: persona 3, persona 3 reload, persona 5, persona 5 tactica, atlus, ролевая игра, тактика
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