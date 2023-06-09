Сегодня 10 июня 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для iOS Российский Верховный суд отказался перес...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Российский Верховный суд отказался пересматривать дело о монополизме Apple

Верховный суд отказал Apple в пересмотре дела, которое было возбуждено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по жалобе «Лаборатории Касперского», указывают материалы в картотеке суда — речь идёт об ограничении конкуренции на рынке приложений под iOS, за что американская компания ранее была оштрафована почти на 1 млрд руб.

Источник изображения: succo / pixabay.com

Источник изображения: succo / pixabay.com

Дело против Apple ФАС возбудила по жалобе «Лаборатории Касперского» ещё в 2019 году — ведомство сочло несправедливым отклонение для публикации в магазине App Store приложения Kaspersky Safe Kids (KSK), предлагавшего функции родительского контроля над доступом в интернет. По версии разработчика, Apple потребовала исключить эти функции из приложения после выхода Apple Screen Time — её собственного аналога, предлагающего такие же возможности.

ФАС в августе 2020 года признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства и предписала компании отказаться от положений в своих правилах размещения ПО, позволяющих ей отклонять сторонние разработки от публикации в App Store. В ноябре того же года Apple подала на ведомство в суд с требованием отменить его решение и предписание, компания пыталась оспорить и последующее наложение штрафа. После отрицательного решения судов трёх инстанций Apple в феврале выплатила наложенный по этому делу штраф в размере 906 млн руб. — в противном случае компании грозило его удвоение. В январе 2023 года ФАС дополнительно оштрафовала Apple на 1,2 млрд руб. за навязывание разработчикам приложений под iOS собственной платёжной системы Apple Pay, хотя и это решение компания безуспешно попыталась отменить.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple предложила использовать iPhone как управляемую камеру видеонаблюдения
Компьютеры на базе Apple M1/M2 научились запускать Cyberpunk 2077, Diablo IV и другие современные игры
Анонс Vision Pro стал началом сражения Apple c M**a за виртуальную реальность: чьи шансы выше?
Разработчики Apple хотели заменить Siri более мощным голосовым помощником, но Apple не позволила
Вице-президент Apple намекнула на «новые способы подключения» к Apple — вероятно, речь о приложениях из сторонних источников
Приложение Apple Weather перестало показывать погоду на iPhone по всему миру
Рубрики: Новости Software, Приложения для iOS,
Теги: apple, лаборатория касперского, фас россии, судебные разбирательства
apple, лаборатория касперского, фас россии, судебные разбирательства
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
DDR5-7600 делает лучшим процессором для игр Core i9-13900K, а не Ryzen 9 7950X3D — как и почему? 184
Компьютер месяца — июнь 2023 года 74
Обзор ноутбука HUAWEI MateBook X Pro 2023: то же самое, но еще лучше 8
Обзор смартфона HONOR Magic5 Pro: магия, которой мы заждались 5

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22