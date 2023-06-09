Российский Верховный суд отказался пересматривать дело о монополизме Apple

Верховный суд отказал Apple в пересмотре дела, которое было возбуждено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по жалобе «Лаборатории Касперского», указывают материалы в картотеке суда — речь идёт об ограничении конкуренции на рынке приложений под iOS, за что американская компания ранее была оштрафована почти на 1 млрд руб.

Дело против Apple ФАС возбудила по жалобе «Лаборатории Касперского» ещё в 2019 году — ведомство сочло несправедливым отклонение для публикации в магазине App Store приложения Kaspersky Safe Kids (KSK), предлагавшего функции родительского контроля над доступом в интернет. По версии разработчика, Apple потребовала исключить эти функции из приложения после выхода Apple Screen Time — её собственного аналога, предлагающего такие же возможности.

ФАС в августе 2020 года признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства и предписала компании отказаться от положений в своих правилах размещения ПО, позволяющих ей отклонять сторонние разработки от публикации в App Store. В ноябре того же года Apple подала на ведомство в суд с требованием отменить его решение и предписание, компания пыталась оспорить и последующее наложение штрафа. После отрицательного решения судов трёх инстанций Apple в феврале выплатила наложенный по этому делу штраф в размере 906 млн руб. — в противном случае компании грозило его удвоение. В январе 2023 года ФАС дополнительно оштрафовала Apple на 1,2 млрд руб. за навязывание разработчикам приложений под iOS собственной платёжной системы Apple Pay, хотя и это решение компания безуспешно попыталась отменить.