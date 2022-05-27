Суд признал законность штрафа ФАС по делу Apple на $12 млн

Арбитражный суд Москвы отклонил иск американской компании Apple о признании незаконным штрафа в размере $12 млн (906 млн рублей), который Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на неё в апреле прошлого года за ограничение конкуренции на рынке мобильных приложений, а проще говоря за нежелание добавлять отдельные приложения в App Store. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные картотеки суда.

«Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — указано в решении суда.

ФАС возбудила дело в отношении Apple в сентябре 2019 года по жалобе «Лаборатории Касперского», обвинившей компанию в необоснованном отклонении программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), которую разработчик хотел добавить в App Store. «Лаборатория Касперского» тогда отметила, что попытки урегулировать проблему с Apple оказались безуспешными.

В августе 2020 года ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства, обязав её вскоре удалить из своей документации положения, обеспечивающие ей право отклонять приложения сторонних разработчиков, предложенные для размещения в App Store.

А в апреле 2021 года ФАС оштрафовала Apple за это нарушение на 906 299 392,16 рубля (более $12 млн).