«Яндекс» повысил точность навигации в своих сервисах при помощи Wi-Fi и Bluetooth

Компании «Яндекс» удалось улучшить определение геопозиции в своих сервисах «Яндекс-Карты» и «Навигатор» за счёт использования Wi-Fi и Bluetooth без применения GPS. Представители пресс-службы «Яндекса» сообщили, что включение беспроводных модулей повысит точность навигации и уменьшит влияние сбоев спутниковой навигации. Приложения «Яндекса» требуется обновить до последних версий. Приложение для водителей такси также обновилось, сообщили в «Яндексе».

Разработчики «Яндекса» работают над улучшением определения местоположения. Мнения о применяемых ими методах разделились. Некоторые пользователи предполагают, что сервисы определения местоположения «Яндекса» измеряют силу сигнала от близлежащих точек Wi-Fi, Bluetooth и сотовых вышек для уточнения местоположения смартфона.

Другие утверждают, что нет смысла определять силу сигнала, она слишком сильно зависит от препятствий и может вносить непредвиденные искажения. Скорее всего, «Яндекс» вычисляет или корректирует данные о местоположении, основываясь на сопоставлении известных «Яндексу» точек доступа с их местоположением. В этом очень большую помощь могут оказывать устройства с голосовым помощником «Алисой», точные координаты всех таких устройств, скорее всего, имеются в базах данных компании.

Улучшение геолокации «Яндекса» особенно актуально для жителей Москвы. Там с 4 мая наблюдаются перебои в работе спутниковой навигации, что создаёт проблемы не только у водителей личного транспорта, но и у служб такси, каршеринга и кикшеринга.

Одновременно с улучшением геолокации «Яндекс» запустил в тестовом режиме службу роботакси в московском Ясенево. Представители компании утверждают, что беспилотное такси во время движения не использует спутниковые системы навигации и не требует постоянного соединения с интернетом.