Роботакси «Яндекса» не нужен интернет и GPS — машины ездят с сантиметровой точностью по лидарам

Для автономной навигации роботакси «Яндекса» использует радары, лидары и камеры — их достаточно для обнаружения машиной собственного местоположения, тогда как GPS и постоянное подключение к интернету не требуются, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя службы роботакси «Яндекса» Андрея Кармацкого.

«GPS нам не нужен в момент движения, поскольку мы ездим по высокоточным картам, и автономный транспорт использует данные лидарной локализации. Это значит, что мы используем данные сенсоров для того, чтобы найти себя в местоположении карты. Нам нужна сантиметровая точность, поэтому мы используем более точный датчик, который на местности позволяет машине определить себя», — рассказал эксперт об особенностях работы машин.

Роботакси также свободно обходится без постоянного подключения к интернету. «Если мы входим в зону, где интернет не ловит — это не критично, поскольку машина принимает решения полностью автономно. У неё есть вычислитель — радары, лидары и камеры. <..> Это не требует какой-то постоянной связи, поэтому машина защищена от возможных киберугроз», — добавил сотрудник «Яндекса».

О запуске роботакси в тестовом режиме «Яндекс» сообщил в минувшую среду. Машины ходят по московскому району Ясенево. Заказ может оформить через приложение «Яндекс Go» участвующий в программе совершеннолетний пользователь сервиса — поездки осуществляются между установленными точками, которых доступно около сорока. Любая поездка обходится в 100 руб.