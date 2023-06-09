S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl пропустит Xbox Games Showcase, но у GSC Game World есть план

Горячо ожидаемый постапокалиптический шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от студии GSC Game World присутствовал на двух последних июньских презентациях Xbox. Многие фанаты надеялись увидеть игру и на предстоящем шоу, однако у разработчиков оказались другие планы.

В начале июня пользователь Steam под псевдонимом PeopleCanFly создал тему с вопросом о возможном появлении S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на грядущей Xbox Games Showcase. Неделю комментарии наполняли простые игроки, однако накануне в ней высказался менеджер сообщества GSC Game World.

По словам Super_PropheT, обычно GSC свои планы на участие в мероприятиях не комментирует, но в этот раз сделает исключение. S.T.A.L.K.E.R. 2 пропустит июньские онлайн-конференции. Вместо этого разработчики готовят «важные объявления» на ближайшие месяцы.

В последние недели наиболее активно S.T.A.L.K.E.R. 2 обсуждалась в контексте утечки зашифрованной (и, как выяснилось, рабочей) сборки размером почти 200 Гбайт. В открытый доступ игра попала из-за ошибки GSC, но студия обвинила «российских хакеров». Сами «хакеры» брать на себя вину отказались.

Официально релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl заявлен на 2023 год, однако инсайдеры из сообщества «Вестник "Того Самого Сталкера"» утверждают, что игру перенесут на февраль 2024-го. Проект создаётся для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также сервиса Game Pass (PC и Xbox).