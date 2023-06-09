Сегодня 10 июня 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Пока не вышла Portal 3: в геймплейном тр...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Пока не вышла Portal 3: в геймплейном трейлере The Talos Principle 2 показали новые типы головоломок и атмосферное окружение

Разработчики из хорватской студии Croteam, создавшей серию Serious Sam, представили геймплейный трейлер философской головоломки The Talos Principle 2. Ролик показали на шоу Devolver Direct, прошедшем в рамках Summer Game Fest.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

В трейлере продемонстрировали некоторые новые типы головоломок. В дополнение к уже известным в сиквеле появятся механики управления гравитацией и переноса сознания. Кроме того, ролик позволяет взглянуть на похорошевшее окружение. Пользователи побывают в десятках новых локаций — от города роботов с огромным сооружением, скрывающим неведомую силу, до таинственного острова, «хранящего ключи к будущему».

Трейлер произвёл на пользователей большое впечатление — особенно их порадовало появление механики порталов.

«Сейчас в мире игр редко встречаются такие жемчужины,написал Dan Diesel. — Первая часть меня зацепила. С нетерпением жду».

«Когда соединяешь Portal и The Talos Principle, непременно получается величайшая головоломка всех времён», — отметил Cragma.

Как и первая, вторая часть предложит несколько вариантов финала. Для завершения игры необязательно выполнять все задачи — часть испытаний можно пропустить. Однако открыть лучшую концовку смогут лишь те, кто справится с самыми сложными «золотыми» и метаголоволомками. По обещанию создателей, сиквел разовьёт многие философские темы предшественницы и даст пищу для размышлений.

«Чем больше вы узнаете, тем чаще будете задаваться вопросами о природе вселенной и предназначении цивилизации, — говорят авторы. — Несбывшиеся обещания лучшего будущего, страх повторить ошибки человечества, вера в разум или полный отказ от человечности — ход событий будет зависеть от принятых вами решений».

Над сюжетом снова работают Йонас Кирацес (Jonas Kyratzes), приложивший руку к The Eternal Cylinder и Clash: Artifacts of Chaos, и Том Джуберт (Tom Jubert), причастный к The Swapper и Subnautica. На этот раз им помогает Верена Кирацес (Verena Kyratzes), участвовавшая в создании The Hand of Merlin и Serious Sam 4. Музыку пишут композитор первой части Дамьян Мравунац (Damjan Mravunac), также известный по Serious Sam, и Крис Христодулу (Chris Christodoulou), сочинивший треки для дилогии Risk of Rain.

The Talos Principle 2 полноценно анонсировали в конце мая. Игру выпустят в 2023 году на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Наконец-то конкуренция для Кодзимы»: создатели Ape Out и Getting Over It анонсировали нелепый симулятор ходьбы Baby Steps, напоминающий Death Stranding
Пространственная головоломка Viewfinder о преображении реальности с помощью фотоаппарата получила дату выхода — игру сравнивают с The Witness и F-Stop
Новая необычная версия «Тетриса» затягивает не хуже зыбучих песков — головоломка Setris доступна для бесплатного скачивания
Ложь, клевета, попытка переложить ответственность: «российские хакеры» отказались брать на себя вину за утечку тестовой сборки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
CD Projekt RED раньше времени открыла предзаказ Phantom Liberty — дополнение будет стоить как половина Cyberpunk 2077
Blizzard уволила сценариста World of Warcraft за добавление в игру шуток о «корпоративной алчности» — кто-то «увидел в них себя»
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Пазл, Xbox, PlayStation,
Теги: the talos principle 2, croteam, devolver digital, головоломка
the talos principle 2, croteam, devolver digital, головоломка
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
DDR5-7600 делает лучшим процессором для игр Core i9-13900K, а не Ryzen 9 7950X3D — как и почему? 184
Компьютер месяца — июнь 2023 года 74
Обзор ноутбука HUAWEI MateBook X Pro 2023: то же самое, но еще лучше 8
Обзор смартфона HONOR Magic5 Pro: магия, которой мы заждались 5

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22