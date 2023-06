Пока не вышла Portal 3: в геймплейном трейлере The Talos Principle 2 показали новые типы головоломок и атмосферное окружение

Разработчики из хорватской студии Croteam, создавшей серию Serious Sam, представили геймплейный трейлер философской головоломки The Talos Principle 2. Ролик показали на шоу Devolver Direct, прошедшем в рамках Summer Game Fest.

В трейлере продемонстрировали некоторые новые типы головоломок. В дополнение к уже известным в сиквеле появятся механики управления гравитацией и переноса сознания. Кроме того, ролик позволяет взглянуть на похорошевшее окружение. Пользователи побывают в десятках новых локаций — от города роботов с огромным сооружением, скрывающим неведомую силу, до таинственного острова, «хранящего ключи к будущему».

Трейлер произвёл на пользователей большое впечатление — особенно их порадовало появление механики порталов.

«Сейчас в мире игр редко встречаются такие жемчужины, — написал Dan Diesel. — Первая часть меня зацепила. С нетерпением жду».

«Когда соединяешь Portal и The Talos Principle, непременно получается величайшая головоломка всех времён», — отметил Cragma.

Как и первая, вторая часть предложит несколько вариантов финала. Для завершения игры необязательно выполнять все задачи — часть испытаний можно пропустить. Однако открыть лучшую концовку смогут лишь те, кто справится с самыми сложными «золотыми» и метаголоволомками. По обещанию создателей, сиквел разовьёт многие философские темы предшественницы и даст пищу для размышлений.

«Чем больше вы узнаете, тем чаще будете задаваться вопросами о природе вселенной и предназначении цивилизации, — говорят авторы. — Несбывшиеся обещания лучшего будущего, страх повторить ошибки человечества, вера в разум или полный отказ от человечности — ход событий будет зависеть от принятых вами решений».

Над сюжетом снова работают Йонас Кирацес (Jonas Kyratzes), приложивший руку к The Eternal Cylinder и Clash: Artifacts of Chaos, и Том Джуберт (Tom Jubert), причастный к The Swapper и Subnautica. На этот раз им помогает Верена Кирацес (Verena Kyratzes), участвовавшая в создании The Hand of Merlin и Serious Sam 4. Музыку пишут композитор первой части Дамьян Мравунац (Damjan Mravunac), также известный по Serious Sam, и Крис Христодулу (Chris Christodoulou), сочинивший треки для дилогии Risk of Rain.

The Talos Principle 2 полноценно анонсировали в конце мая. Игру выпустят в 2023 году на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.