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Накладные беспроводные наушники 1MORE SonoFlow для ценителей музыки можно купить со скидкой

Партнёрский материал

Компания 1MORE анонсировала спецпредложение на накладные беспроводные наушники SonoFlow с поддержкой High-Res Audio, настройкой звучания которых занимался четырёхкратный обладатель премии GRAMMY, звукорежиссёр Лука Биньярди (Luca Bignardi). В период с 12 по 18 июня наушники можно будет приобрести со значительной скидкой.

1MORE SonoFlow оснащены динамическими излучателями с 40-мм мембранами с углеродным покрытием DLC (diamond like carbon) и мягкой ПЭТ-пленкой SonoFlow, обеспечивающими воспроизведение в диапазоне 20–40 000 Гц. Импеданс равен 16 Ом. Фирменная технология активного шумоподавления 1MORE QuietMax с микрофонами прямой и обратной связи позволяет максимально сосредоточиться на прослушивании музыки. Также есть режим прозрачности (Transparency), позволяющий при прослушивании музыки также слышать окружающие звуки. Кроме того, система шумоподавления Environmental Noise Cancellation (ENC) с пятью микрофонами и ИИ-алгоритмом обеспечивает отличную слышимость во время телефонного разговора.

1MORE SonoFlow получили сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, и поддерживают кодек LDAC, который обеспечивает передачу звука высокого разрешения (Hi-Res), а также кодеки AAC и SBC. Наушники поставляются с 12 предустановками эквалайзера студийного уровня.

1MORE SonoFlow поддерживают как беспроводное подключение с помощью Bluetooth 5.0, так и проводное с помощью кабеля с 3,5-мм коннектором. Наушники можно подключать двум устройствам с поддержкой Bluetooth одновременно, без труда переключаясь между ними.

Аккумулятор ёмкостью 720 мА·ч обеспечивает до 70 часов автономной работы при выключенном ANC и до 50 при включённом. Благодаря поддержке быстрой зарядки всего 5 минут зарядки достаточно для 5 часов прослушивания музыки. На полную зарядку уходит 1,2 часа.

Наушники SonoFlow оснащены мягкими амбушюрами и регулируемым оголовьем, что в сочетании с небольшим весом, составляющим всего 250 г, обеспечиваетих комфортное использование в течение длительного времени. Наушники обладают складной конструкцией — чашки можно поворачивать, а оголовье складывается — что упрощает их транспортировку и хранение.

Стоимость 1MORE SonoFlow со скидкой составит 7500 руб.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: 1more, беспроводные наушники, скидки
1more, беспроводные наушники, скидки
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